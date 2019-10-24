У НБУ прогнозують, що міжнародні резерви зростуть до $23-24 млрд 

Про це сьогодні на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Нацбанку.

Згідно з новим прогнозом, резерви зростуть до $23-24 млрд.

"Обсяг міжнародних резервів, незважаючи на здійснення істотних виплат за зовнішнім боргом, в цьому і наступних роках буде коливатися на рівні близько $23-24 млрд, що достатньо для фінансування майбутнього імпорту протягом трьох місяців", — сказав Смолій.

Він наголосив, що поточний прогноз передбачає укладання нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом до кінця 2019 року. "Це дозволить Україні отримувати інше офіційне фінансування, покращувати умови доступу до міжнародних ринків капіталу, а також підтримувати інтерес інвесторів до українських активів", — додав Смолій.

При в липні НБУ прогнозував $21,7 млрд резервів, а у квітні — $21,2 млрд.

Нагадаємо, міжнародні резерви України на 1 серпня становили 21,84 мільярда доларів, що на 5,8% було вище показника липня.

21 жовтня у НБУ назвали умови МВФ для України щодо нової програми.