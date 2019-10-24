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У НБУ прогнозують, що міжнародні резерви зростуть до $23-24 млрд 

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Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз обсягів міжнародних резервів України на найближчі роки.

Про це сьогодні на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Нацбанку.

Згідно з новим прогнозом, резерви зростуть до $23-24 млрд.

"Обсяг міжнародних резервів, незважаючи на здійснення істотних виплат за зовнішнім боргом, в цьому і наступних роках буде коливатися на рівні близько $23-24 млрд, що достатньо для фінансування майбутнього імпорту протягом трьох місяців", — сказав Смолій.

Він наголосив, що поточний прогноз передбачає укладання нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом до кінця 2019 року. "Це дозволить Україні отримувати інше офіційне фінансування, покращувати умови доступу до міжнародних ринків капіталу, а також підтримувати інтерес інвесторів до українських активів", — додав Смолій.

При в липні НБУ прогнозував $21,7 млрд резервів, а у квітні — $21,2 млрд.

Нагадаємо, міжнародні резерви України на 1 серпня становили 21,84 мільярда доларів, що на 5,8%  було вище показника липня.

21 жовтня у НБУ назвали умови МВФ для України щодо нової програми.

прогноз НБУ міжнародні резерви