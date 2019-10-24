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Стали відомі деталі зустрічі Гончарука із тютюновиробниками

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Кабінет міністрів і представники тютюнових компаній провели конструктивний і плідний діалог щодо скандального законопроєкту №1049. 

Про це БІЗНЕСу повідомив генеральний директор групи British American Tobacco Україна Саймон Уелфорд.

"Вчора відбулася зустріч із прем’єрміністром України Олексієм Гончаруком та міністрами. Я хочу подякувати уряду за конструктивний і плідний діалог, глибоке розуміння ситуації на ринку та щире бажання вирішити проблему, яка може завдати збитків найбільшим платникам податків та економіці країни в цілому. Я високо оцінив спілкування із професіоналами, які прагнуть забезпечити потужну динаміку економіці України", — розповів Уелфорд.

Він переконаний, що ініціативи уряду, направлені на детінізацію економіки, в тому числі шляхом запровадження кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизних товарів, "заслуговують на підтримку і безумовно матимуть позитивний ефект на економіку".

Уелфорд зазначив, що British American Tobacco готова відновити роботу фабрики у Прилуках, яка не працює вже третій тиждень.

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"За підтримки Кабінету Міністрів та одразу після скасування правки до закону №1049 про регулювання цін ми зможемо оперативно відновити виробництво у Прилуках, повернути сотні працівників й підрядників до роботи, забезпечити податкові відрахування до бюджету", — підсумував гендиректор групи British American Tobacco Україна.

Нагадаємо:

  • 8 жовтня Рада підприємців при Кабінеті міністрів України закликала президента України ветувати законопроєкт №1049 про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів. Зокрема, критиці піддалась поправка №8 до законопроєкту, яка встановлює фіксовану маржу для роздрібних і оптових торговельних мереж на рівні, що значно вище діючої. На думку тютюновиробників, це призведе до зростання ціни пачки сигарет приблизно на 10 грн для кінцевого споживача.
  • 4 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому два закони, якими запроваджується єдиний рахунок для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
  • 9 жовтня керівники асоціації Укртютюн, компаній Філіп Морріс Україна, British American Tobacco Україна, Japan Tobacco International Україна, Imperial Tobacco в Україні заявили про можливість скорочення виробництва та подальшого закриття фабрик в Україні через ухвалення Верховною Радою законодавчої норми про державне регулювання торговельної націнки на їхні товари.
  • 18 жовтня British American Tobacco зупинила фабрику у Прилуках.
  • 19 жовтня міністр економіки Тимофій Милованов, коментуючи інформацію про згортання виробництва на тютюнових фабриках, назвав дії тютюновиробників шантажем.
  • 21 жовтня очільник Кабміну Олексій Гончарук заявив про готовність до діалогу з тютюновими компаніями. 
  • 23 жовтня Кабінет міністів під час зустрічі з тютюновими компаніями підтримав скасування норми про регулювання цін на тютюновому ринку.

 

British American Tobacco тютюновиробники