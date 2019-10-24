Стали відомі деталі зустрічі Гончарука із тютюновиробниками

Кабінет міністрів і представники тютюнових компаній провели конструктивний і плідний діалог щодо скандального законопроєкту №1049.
Про це БІЗНЕСу повідомив генеральний директор групи British American Tobacco Україна Саймон Уелфорд.
"Вчора відбулася зустріч із прем’єрміністром України Олексієм Гончаруком та міністрами. Я хочу подякувати уряду за конструктивний і плідний діалог, глибоке розуміння ситуації на ринку та щире бажання вирішити проблему, яка може завдати збитків найбільшим платникам податків та економіці країни в цілому. Я високо оцінив спілкування із професіоналами, які прагнуть забезпечити потужну динаміку економіці України", — розповів Уелфорд.
Він переконаний, що ініціативи уряду, направлені на детінізацію економіки, в тому числі шляхом запровадження кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизних товарів, "заслуговують на підтримку і безумовно матимуть позитивний ефект на економіку".
Уелфорд зазначив, що British American Tobacco готова відновити роботу фабрики у Прилуках, яка не працює вже третій тиждень.
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"За підтримки Кабінету Міністрів та одразу після скасування правки до закону №1049 про регулювання цін ми зможемо оперативно відновити виробництво у Прилуках, повернути сотні працівників й підрядників до роботи, забезпечити податкові відрахування до бюджету", — підсумував гендиректор групи British American Tobacco Україна.
Нагадаємо:
- 8 жовтня Рада підприємців при Кабінеті міністрів України закликала президента України ветувати законопроєкт №1049 про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів. Зокрема, критиці піддалась поправка №8 до законопроєкту, яка встановлює фіксовану маржу для роздрібних і оптових торговельних мереж на рівні, що значно вище діючої. На думку тютюновиробників, це призведе до зростання ціни пачки сигарет приблизно на 10 грн для кінцевого споживача.
- 4 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому два закони, якими запроваджується єдиний рахунок для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
- 9 жовтня керівники асоціації Укртютюн, компаній Філіп Морріс Україна, British American Tobacco Україна, Japan Tobacco International Україна, Imperial Tobacco в Україні заявили про можливість скорочення виробництва та подальшого закриття фабрик в Україні через ухвалення Верховною Радою законодавчої норми про державне регулювання торговельної націнки на їхні товари.
- 18 жовтня British American Tobacco зупинила фабрику у Прилуках.
- 19 жовтня міністр економіки Тимофій Милованов, коментуючи інформацію про згортання виробництва на тютюнових фабриках, назвав дії тютюновиробників шантажем.
- 21 жовтня очільник Кабміну Олексій Гончарук заявив про готовність до діалогу з тютюновими компаніями.
- 23 жовтня Кабінет міністів під час зустрічі з тютюновими компаніями підтримав скасування норми про регулювання цін на тютюновому ринку.