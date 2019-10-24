Стали відомі деталі зустрічі Гончарука із тютюновиробниками

Про це БІЗНЕСу повідомив генеральний директор групи British American Tobacco Україна Саймон Уелфорд.

"Вчора відбулася зустріч із прем’єрміністром України Олексієм Гончаруком та міністрами. Я хочу подякувати уряду за конструктивний і плідний діалог, глибоке розуміння ситуації на ринку та щире бажання вирішити проблему, яка може завдати збитків найбільшим платникам податків та економіці країни в цілому. Я високо оцінив спілкування із професіоналами, які прагнуть забезпечити потужну динаміку економіці України", — розповів Уелфорд.

Він переконаний, що ініціативи уряду, направлені на детінізацію економіки, в тому числі шляхом запровадження кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизних товарів, "заслуговують на підтримку і безумовно матимуть позитивний ефект на економіку".

Уелфорд зазначив, що British American Tobacco готова відновити роботу фабрики у Прилуках, яка не працює вже третій тиждень.

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"За підтримки Кабінету Міністрів та одразу після скасування правки до закону №1049 про регулювання цін ми зможемо оперативно відновити виробництво у Прилуках, повернути сотні працівників й підрядників до роботи, забезпечити податкові відрахування до бюджету", — підсумував гендиректор групи British American Tobacco Україна.

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