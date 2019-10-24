ІТ-компанії спровокували офісний бум у Києві

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт компанії компанії UTG.

За даними аналітиків компанії, у класі "В" і "С" вакантність відповідає показнику 6,0% і 10,1% відповідно.

"Бум попиту на офісні приміщення з боку ІТ компаній оживив практично всі заморожені / відкладені девелоперські проекти і до кінця 2019 року очікується до введення в експлуатацію більше 127 тис. М2 офісних приміщень. З урахуванням своєчасного введення нових проєктів на початок 2020 року сукупна орендована площа складе 1 973 410 м2, що відповідає показнику 668,7 м2 офісних приміщень на 1000 жителів", — зазначила провідний аналітик UTG Оксана Гаврилевич.

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Згідно з аналізом UTG, у третьому кварталі 2019 р індекс офісної нерухомості склав 249,41 пунктів, продемонструвавши зростання на 0,13% в порівнянні з другим кварталом поточного року і збільшився на 20,8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Середньозважений рівень вакантності в Q3 2019 склав 5,9%, показавши збільшення за квартал на 0,34 п.п.

Нагадаємо:

За даними Конфедерації будівельників України (КБУ) та компанії JLL, за перші три місяці 2019 року максимальна ставка оренди, характерна для класу А в ЦДР, збільшилася на 6%, – до 32 доларів за квадратний метр на місяць (без урахування ПДВ і операційних витрат).

У липні в компанії UTG повідомили, що вперше за 10 років ринок офісної нерухомості Києва знову перетворився на високоприбутковий бізнес — середньозважений рівень вакантності знизився до 6%, а діапазон запитуваних орендних ставок показав зростання.

Довідка:

Офіси класу "А" — найпрестижніші приміщення, розташовуються в нових офісних комплексах і бізнес центрах в центрі міста. Ці будівлі мають найвищий рівень сервісу: "розумні" будівлі, що передбачають повну оптимізацію і автоматизацію всіх систем життєзабезпечення, розгорнуту інфраструктуру централізованого забезпечення орендарів оргтехнікою, оптико-волоконного зв'язку, ресепшн, конференц-зали, засоби побутового обслуговування і відпочинку тощо.

Офіси класу "В" — це приміщення з майже такими ж характеристиками, що й офіси класу "A". Вони можуть перебувати в нових або в тільки що реконструйованих будівлях, що мають необхідні інженерні комунікації. У них може бути відсутнім центральна система кондиціонування. Ці офіси не настільки престижні й спектр пропонованих послуг не такий широкий. До цього класу відносяться також офіси класу "А" після 5-7 років експлуатації, реконструйовані і переобладнані старовинні особняки, розташовані в центрі міста.

Офіси класу "С" — це приміщення, орендовані зазвичай у НДІ або виробничого підприємства. Іноді їх називають "радянськими". Останній ремонт в них може бути зроблений більш 10 років тому з використанням тих, що були в той час матеріалів. У такому приміщенні зазвичай немає сучасного зв'язку, центрального кондиціонування, система вентиляції. Такі офісні будівлі розташовані не в центрі міста, але на перетині транспортних шляхів, поблизу станцій метро та основних радіальних магістралей. Клас "С" передбачає досить скромний набір послуг: телефон, можливий вихід в Інтернет.