Дубілет заспокоїв щодо скасування публікації законів у друкованих виданнях

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет пояснив, яким чином можна захистити публікацію електронних законів, щоб у зловмисників не було можливості їх поправити після публікації.

Йдеться про нову ініціативу уряду, що дозволить публікувати закони та інші документи на офіційних сайтах, а не в офіційних друкованих виданнях — "Голос України" й "Урядовий кур'єр", повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Facebook-сторінку Дубілета.

За його словами, деякі українці захвилювались, що це може дозволити заднім числом підміняти тексти актів. "Публікація актів буде не просто на веб-сторінці, як текст на якомусь новинному виданні. Буде публікуватись документ з накладеним електронно-цифровим підписом (ЕЦП) з міткою часу.По-перше, ЕЦП дає гарантію, що цей документ неможливо змінити. Якщо хоча б одна літера змінюється — це легко побачити. По-друге, всі бачать час накладання ЕЦП на файл. Цей час синхронізується з центральними серверами АЦСК. Тобто варіант, коли текст змінюється і потім на нього накладається новий ЕЦП, теж неможливий", — пояснив міністр.

Дубілет також додав, що підробити ЕЦП практично неможливо. "Якби раптом хтось поставив таке собі за мету, навіть складно уявити масштаб цієї спецоперації... Якби в Україні можна було маніпулювати ЕЦП, ми б з вами мали набагато більші проблеми… Я пам’ятаю лише один скандал навколо ЕЦП, та й він був не через підробку підпису, а через неправомірну видачу сертифікату", — зазначив міністр.

Дубілет крім того повідомив, що кожен акт після ухвалення, за законом розсилається у паперовому вигляді в усі ключові архіви. "Тобто, навіть якщо станеться якийсь апокаліпсис або підміна, папір зможе прийти на допомогу", — переконує він.

Також міністр зазначив, що у Кабміні готові до обговорення ініціативи у парламенті.

Нагадаємо, Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт, який дозволить публікувати закони та інші документи на офіційних сайтах, а не в офіційних друкованих органах. Дубілет пояснив, причиною появи законопроєкту став інцидент із браком місця на шпальті видання. "Кілька тижнів тому Рада прийняла закон, який Кабмін дуже чекав — у нас під нього вже був передбачений комплекс заходів. І от, наступного дня, коли закон повинен був вийти в газеті і, таким чином, вступити в силу, ми виявили, що цього не сталося. Чому? Тому що співробітники друкарні сказали, що текст не помістився, і вони вирішили перенести його на наступний день! Цей випадок був непорозумінням (напевно), але взагалі маніпуляції з друкарнями для відтягування набрання чинності законів траплялися в історії України не раз", — зазначив міністр.

Після ухвалення такого закону подальша доля цих двох видань буде обговорюватися з суспільством.