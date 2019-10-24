В Україні хочуть запустити ринок "зелених" облігацій

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 2284, який передбачає впровадження "зелених" облігацій в Україні і встановлення правил для учасників цього ринку.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, яке спільно з експертами розробило документ.

За оцінками експертів, за 10 років потенційно може залучити $73 млрд інвестицій в екологічно чисті проєкти.

Зазначається, що зокрема, стаття 22 законопроєкту передбачає:

- поняття зелених облігацій та екологічно чистих проєктів (із визначенням конкретних напрямів, на які можуть спрямовуватись кошти, залучені від емісії таких облігацій);

- коло емітентів зелених облігацій (із визначенням правового режиму для тих, хто реалізує або фінансує екологічно чисті проєкти);

- принципи розкриття інформації емітентами, процедури звітності та використання надходжень, що будуть залучені від інвесторів на фінансування та/або рефінансування витрат екологічно чистих проектів;

- захист прав інвесторів, які вкладають кошти у зелені облігації.

"Світова практика показує, що запуск ринку "зелених" облігацій дає країнам доступ до великого пулу інвесторів і сприяє виконанню цілей і міжнародних зобов'язань з "чистої" енергетики, енергоефективності, екології", — зазначили в Держенергоефективності.

Крім того, для стимулювання розвитку такого ринку в Україні відомство підготувало проєкт розпорядження уряду "Про схвалення Концепції запровадження ринку зелених облігацій в Україні та затвердження плану заходів щодо її реалізації", який опрацьовується з Міністерством енергетики та захисту довкілля України.

Зокрема, документ окреслює концептуальне бачення щодо організації та розвитку ринку зелених облігацій в Україні, а також дає підстави для розроблення інших нормативно-правових актів у цій сфері та проведення окремих організаційних заходів.

Найближчим часом документи будуть винесені на громадське обговорення.





