Цукерберг визнав, що Facebook не ідеальний месенджер для запуску Libra

Засновник і глава Facebook Марк Цукерберг запевняє, що криптовалюта Libra не буде запущена доти, поки не отримає схвалення американських регуляторів.
Про це йдеться у тексті його виступу в комітеті Палати представників Конгресу США з фінансових сервісів, інформує БІЗНЕС з посиланням НВ Бізнес.
"Ідея Libra полягає в тому, що відправка грошей повинна бути такою ж простою і безпечною, як відправка текстового повідомлення. Libra буде глобальною платіжною системою, повністю забезпеченою резервом грошей та інших високоліквідних активів. Я вважаю, що вона повинна бути створена, але розумію, що зараз ми не ідеальний месенджер для цього. За останні кілька років ми зіткнулися з безліччю проблем, і я впевнений, люди хотіли б, щоб цю ідею реалізовував хто завгодно, але не Facebook", — йдеться в тексті виступу.
Цукерберг зазначає, що будуть проведені дискусії з регуляторами, представниками влади та експертним співтовариством. "Ми хочемо чітко заявити: Facebook не буде частиною запуску платіжної системи Libra ніде в світі, якщо всі американські регулятори її не схвалять", — сказав він. При цьому глава Facebook підтримав відтермінування запуску криптовалюти, який планувався на червень 2020 року.
Нагадаємо:
- У червні 2019 року компанія Facebook Inc представила власну криптовалюту під назвою Libra. Повідомлялось, що низка найбільших американських корпорацій, включаючи Visa, Mastercard, PayPal і Uber, планують інвестувати по $10 млн у створення консорціуму, який управлятиме новою криптовалютою.
- У жовтні стало відомо, що міжнародна платіжна система PayPal не братиме участі у створенні криптовалюти Libra від компанії Facebook.
- 22 жовтня стало відомо, що компанії Mastercard, Visa, EBay, Stripe і Mercado Pago відмовилися від участі в проєкті Facebook зі створення криптовалюти Libra.