Цукерберг визнав, що Facebook не ідеальний месенджер для запуску Libra

Про це йдеться у тексті його виступу в комітеті Палати представників Конгресу США з фінансових сервісів, інформує БІЗНЕС з посиланням НВ Бізнес.

"Ідея Libra полягає в тому, що відправка грошей повинна бути такою ж простою і безпечною, як відправка текстового повідомлення. Libra буде глобальною платіжною системою, повністю забезпеченою резервом грошей та інших високоліквідних активів. Я вважаю, що вона повинна бути створена, але розумію, що зараз ми не ідеальний месенджер для цього. За останні кілька років ми зіткнулися з безліччю проблем, і я впевнений, люди хотіли б, щоб цю ідею реалізовував хто завгодно, але не Facebook", — йдеться в тексті виступу.

Цукерберг зазначає, що будуть проведені дискусії з регуляторами, представниками влади та експертним співтовариством. "Ми хочемо чітко заявити: Facebook не буде частиною запуску платіжної системи Libra ніде в світі, якщо всі американські регулятори її не схвалять", — сказав він. При цьому глава Facebook підтримав відтермінування запуску криптовалюти, який планувався на червень 2020 року.

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