Уряд підтримав скасування маржі для тютюнових виробів

Кабінет міністів під час зустрічі з тютюновими компаніями підтримав скасування норми про регулювання цін на тютюновому ринку.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Йдеться про поправку №8 до законопроєкту №1049, яка встановлює фіксовану маржу для роздрібних і оптових торговельних мереж на рівні, що значно вище діючої. На думку тютюновиробників, це призведе до зростання ціни пачки сигарет приблизно на 10 грн для кінцевого споживача.

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