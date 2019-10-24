Уряд підтримав скасування маржі для тютюнових виробів

Кабінет міністів під час зустрічі з тютюновими компаніями підтримав скасування норми про регулювання цін на тютюновому ринку.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Йдеться про поправку №8 до законопроєкту №1049, яка встановлює фіксовану маржу для роздрібних і оптових торговельних мереж на рівні, що значно вище діючої. На думку тютюновиробників, це призведе до зростання ціни пачки сигарет приблизно на 10 грн для кінцевого споживача.
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Нагадаємо:
- 8 жовтня Рада підприємців при Кабінеті міністрів України закликала президента України ветувати законопроєкт №1049 про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів.
- Раніше поправку №8 до законопроєкту №1049 розкритикували у Федерації роботодавців України, Українській асоціації виробників тютюнових виробів "Укртютюн". Зокрема, директор департаменту конкурентоспроможності бізнесу ФРУ Олександр Яворський повідомив, що вказана поправка встановлює фіксовану маржу для роздрібних і оптових торговельних мереж на рівні, яка значно вище діючої. Це призведе до зростання ціни пачки сигарет приблизно на 10 грн для кінцевого споживача.
- 4 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому два закони, якими запроваджується єдиний рахунок для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
- 9 жовтня керівники асоціації Укртютюн, компаній Філіп Морріс Україна, British American Tobacco Україна, Japan Tobacco International Україна, Imperial Tobacco в Україні заявили про можливість скорочення виробництва та подальшого закриття фабрик в Україні через ухвалення Верховною Радою законодавчої норми про державне регулювання торговельної націнки на їхні товари.
- 18 жовтня British American Tobacco зупинила фабрику у Прилуках.
- 19 жовтня міністр економіки Тимофій Милованов, коментуючи інформацію про згортання виробництва на тютюнових фабриках, назвав дії тютюновиробників шантажем.
- 21 жовтня очільник Кабміну Олексій Гончарук заявив про готовність до діалогу з тютюновими компаніями.