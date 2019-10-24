АМКУ дозволив азербайджанській компанії купити "Vodafone Україна"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив компанії Bakcell з Азербайджану придбати українського мобільного оператора в Україні — "Vodafone Україна".

Відповідне рішення Комітетет ухвалив сьогодні, 24 жовтня, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу АМКУ.

"Сьогодні АМКУ надав дозвіл ТОВ "Bakcel" (м. Баку, Азербайджан) на опосередковане придбання акцій компанії "Preludium B.V." (м. Амстердам, Нідерланди),що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії", — зазначили в Комітеті.

Там додали, що це дозволить азербайджанській компанії отримати опосередкований контроль над українським мобільним оператором, відомим під брендом "Vodafone".

Нагадаємо:

9 жовтня в АМКУ повідомили, що отримали заявку на купівлю ПрАТ "ВФ Україна", яке входить до портфелю активів МТС. За даними ЗМІ, заявку подав азербайджанський телеком-оператор Bakcell, яка охоплює 93% території та 99% населення Азербайджану. Компанія обслуговує понад 3 млн абонентів.

11 жовтня керівництво "Vodafone Україна" повідомило про відсутність конкретних рішень щодо продажу оператора.

Довідка:

Компанія Bakcell — оператор мобільного зв'язку та провідний провайдер мобільного інтернету в Азербайджані. Вона була заснована в 1994 році і була спільним підприємством уряду і приватної ізраїльської компанії GTIB. Bakcell охоплює 93% території та 99% населення Азербайджану. Компанія обслуговує понад 3 млн абонентів.

"Vodafone Україна" — другий за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні. У 2018 році компанія скоротила чистий прибуток на 18,1% порівняно з 2017 роком, до 1,8 млрд грн.

"Vodafone Україна" на 100% належить Prelludium B.V. та є частиною міжнародної групи МТС, акції якої котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі.