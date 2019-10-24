Зеленський закликав японців інвестувати в українські дороги і сміттєзаводи

З такою пропозицією Зеленський звернувся до керівництва компанії під час робочого візиту до Японії, інформує БІЗНЕС з посиланням пресслужбу глави держави.

Зокрема, президент повідомив про підписання закону про стимулювання інвестиційної діяльності, який покликаний поліпшити інвестклімат. "Ми дуже серйозно налаштовані на реформи. Ми посилюємо на законодавчому рівні захист бізнесу від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів", – сказав Зеленський.

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Він також повідомив, що Україна входить у завершальну стадію масштабної приватизації, в рамках якої планується продати понад 500 державних підприємств. "Наші пріоритети: дерегулювання з переходом на онлайн-послуги держави для бізнесу; ліквідація тіньової економіки і корупційних схем", – наголосив глава держави.

Повідомляється, що Marubeni Corporation вже поставляють з України до Японії зернові та молочну продукцію і розраховують на розширення переліку агропромислової продукції. В Україні японська компанія також реалізує екологічні проєкти, наприклад, постачають сонячні панелі.

Нагадаємо, 23 жовтня президент Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом Японської асоціації нової економіки (JANE) заявив, що Україна планує створювати свій ІТ-продукт і продавати його у світі.