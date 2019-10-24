Уряд вирішив почекати із антиконтрабандним законопроєктом

Про це заявив на брифінгу прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує БІЗНЕС.

"Ми сьогодні не розглядали це питання, тому вирішили, що ще подискутуємо. Ми ще чекаємо позицію міністерств з цього питання. Саме питання криміналізації, тобто посилення відповідальності за порушення митних процедур — зараз дискутується", — сказав Гончарук.

Він зазначив, що розглядається кілька варіантів відповідальності за контрабанду. Зокрема, дискусійним залишається питання виду товарів, за незаконне перевезення яких буде посилена відповідальність. "Або мова йде про підакцизні товари, де зараз контрабандисти отримують надприбуток, або мова повинна йти про занадто великі суми. Точно чого ми не збираємося робити — це повертатися до практики, коли вся контрабанда вважалася злочином, так як це був інструмент митниці для тиску на бізнес", — наголосив Гончарук.

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Народний депутат Олексій Гончарук повідомив, що законопроєкт пропонує внести такі зміни до статті 201 Кримінального кодексу "Контрабанда".

⁃ незаконне перевезення зброї, культурних цінностей, отрут, вибухівки, спеціальної техніки для отримання інформації каратиметься позбавленням волі від 3 до 7 років;

⁃ за повторне порушення передбачено покарання від 5 до 12 років з конфіскацією майна;

⁃ якщо контрабанда здійснювалася групою осіб і в особливо великих розмірах — передбачено покарання від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

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