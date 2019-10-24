Нагляд для СБУ: служба по-новому

Віктор Шульга

ТОП 5 причин, чому вам можуть…

Ярослав Цвіркун

"АрселорМітал" і British American Tobaco —…

Сергій Фурса

Чому відкритий ринок землі знищить половину…

Леонід Центило

Рано чи пізно ми прийдемо до…

Руслан Соболь

Контрабанда техніки. Чи є шляхи її…

Вікторія Куликова

Як і чому держава має дотувати…

Олександр Ткачук

Чому інвестиції люблять приватність?

Олександр Гладушко

Як власникам і керівникам середнього бізнесу…

Валерія Мерзлікіна

24
Чт., жовт.
19 Нові матеріали

Уряд вирішив почекати із антиконтрабандним законопроєктом

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Кабінет міністрів вирішив відкласти розгляд законопроєкту про посилення відповідальності за контрабанду.

Про це заявив на брифінгу прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує БІЗНЕС.

"Ми сьогодні не розглядали це питання, тому вирішили, що ще подискутуємо. Ми ще чекаємо позицію міністерств з цього питання. Саме питання криміналізації, тобто посилення відповідальності за порушення митних процедур — зараз дискутується", — сказав Гончарук.

Він зазначив, що розглядається кілька варіантів відповідальності за контрабанду. Зокрема, дискусійним залишається питання виду товарів, за незаконне перевезення яких буде посилена відповідальність. "Або мова йде про підакцизні товари, де зараз контрабандисти отримують надприбуток, або мова повинна йти про занадто великі суми. Точно чого ми не збираємося робити — це повертатися до практики, коли вся контрабанда вважалася злочином, так як це був інструмент митниці для тиску на бізнес", — наголосив Гончарук.

Читайте також: 

Прибуткова і безпечна контрабанда

Контрабанда техніки. Чи є шляхи її подолання?

The Детектор: Що робить влада для бізнесу

Народний депутат Олексій Гончарук повідомив, що законопроєкт пропонує внести такі зміни до статті 201 Кримінального кодексу "Контрабанда".

⁃ незаконне перевезення зброї, культурних цінностей, отрут, вибухівки, спеціальної техніки для отримання інформації каратиметься позбавленням волі від 3 до 7 років;

⁃ за повторне порушення передбачено покарання від 5 до 12 років з конфіскацією майна;

⁃ якщо контрабанда здійснювалася групою осіб і в особливо великих розмірах — передбачено покарання від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо:

уряд Олексій Гончарук боротьба з контрабандою