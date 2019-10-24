Україна піднялася на 7 пунктів в рейтингу Doing Business

Україна зайняла 64-сходинку в рейтингу інвестиційної привабливості Doing business-2020, покращивши позицію минулого року на 7 пунктів.

Згідно з даними звіту Світового банку цьогоріч Україна покращила свої показники за 6 з 10 індикаторів, які враховуються фахівцями Світового банку при складанні рейтингу.

Про це повідомдяє пресслужба Кабміну з посиланням на коментар прем’єра Олексія Гончарука, інформує БІЗНЕС.

"Підвищення рейтингу України в Doing Business-2020 одразу на 7 позицій – це результат, який говорить сам за себе. Це позитивний сигнал для українських підприємців та "зелене світло" для іноземних інвесторів. Однак це лише початок, і ми продовжуємо роботу у цьому напрямку: три дні тому запрацював Кодекс про банкрутство, кілька тижнів тому – закон про стимулювання інвестиційної діяльності, активізуємо процеси дерегуляції", – коментує результати рейтингу прем’єрміністр України Олексій Гончарук.

Найбільший прогрес Україна продемонструвала за компонентою "Захист міноритарних акціонерів" +27 пунктів завдяки відкриттю інформації про кінцевих вигодонабувачів та компонентою "Отримання дозволу на будівництво" +10 пунктів за рахунок усунення вимог до найму незалежного проектанта та інженера технагляду та запровадження подання повідомлень онлайн, а також зменшила вартість дозволів на будівництво в межах Києва.

У Кабміні наголошують, що на підвищення позиції в рейтингу вплинули позитивні зміни за такими компонентами як спрощення підключення до електромереж та впорядкування технічних умов, а також впровадження географічної інформаційної системи. Україна також покращила надійність електропостачання, запровадивши механізм компенсації відключення.

Крім того, на рейтинг вплинуло спрощення вимог до сертифікації окремих промислових товарів.

Також покращенню позиції України сприяло підвищення прозорості системи управління земельними ресурсами та спрощення реєстрації майна і доступ до кредитів.

Нагадаємо, 17 жовтня, набув чинності закон №132-IX (№1059) щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні, який має забезпечити зростання України в рейтингу Doing Business.

Довідка: Рейтинг Doing Business складається щороку Світовим банком. У ньому оцінюється інвестиційна привабливість 190 країн світу. Це результат щорічного дослідження, що оцінює простоту ведення підприємницької діяльності. Світовий банк розраховує цей індекс з 2003 року за такими критеріями, як легкість відкриття нового бізнесу, отримання дозволів на будівництво, реєстрація власності, отримання позики, захист прав інвесторів, сплата податків тощо.

Індекс легкості ведення бізнесу є одним із вирішальних маркерів для бізнесу під час прийняття рішень про інвестиції в ту чи іншу країну.