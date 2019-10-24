Шрі-Ланка інвестує $2 млн у просування цейлонського чаю в Україні

Про старт кампанії оголосив на пресконференції у Києві директор Чайного бюро Німа Міттраратне, інформує БІЗНЕС.

Він наголосив, що Шрі-Ланка вперше за 150 років почала подібну рекламну кампанію.

За його словами, Київ був обраний другою локацією для старту світової акції. Загалом глобальна піар-кампанія, окрім України, запланована ще в 11 країнах — Росії, Японії, Китаї, США, Австралії, Туреччині, Саудівській Аравії, Великій Британії, Німеччині, Чилі та Ірані. Ініціаторами інформаційної кампанії виступають представники чайної індустрії Шрі–Ланки, приватного і державного сектору.

"Наша мета — покращити обізнаність споживачів та збільшити розповсюдження цейлонського чаю в світі та в Україні зокрема", — повідомив Міттраратне.

Він розповів, що загальна вартість рекламної кампанії, яка триватиме до 2021 року, становить $50 млн. "$2 млн буде витрачено урядом Шрі-Ланки на просування знаменитого цейлонського чаю в Україні", — сказав директор Чайного бюро.

Основні цільові міста кампанії в Україні — Київ, північно та південно-східний регіони.

За даними Чайного бюро Шрі-Ланки, Україна за останні роки знижує імпорт цейлонського чаю. Якщо в 2016 році він склав 4,6 тис. тонн, (1,6 % від загального обсягу експорту цейлонського чаю), то в 2017 році поставки знизилися до 3,8 тис. тонн (1,4%), в 2018 році — до 3,5 тис. тонн (1,3%).

У свою чергу, консультант Чайного бюро Шрі-Ланки з питань проведення глобальної кампанії Хасіта Де Елвіс розповів, що Україна посідає 11 місце серед країн, які найбільше купують цейлонський чай. "Український споживач більше почав купувати чай із Індії, він більше просунувся на ринку України і зараз тримає позиції. Я сподіваюся, що ми зможемо повернути цей тренд до цейлонського чаю", — зазначив він.

Також Де Елвіс наголосив, що в Україні існує чимало підробок цейлонського чаю і закликав споживачів звертати на основний знак якості — логотип із левом, який свідчить про 100% якість продукту.

"Підвищення пізнаваності логотипу з левом, зміцнення іміджу серед цільових аудиторій, а також посилення асоціативного зв'язку між Шрі-Ланкою і цейлонським чаєм — основні цілі комунікаційної стратегії Чайного бюро", — додав він.

У рамках глобальної кампанії планується реалізувати маркетингові та комунікаційні програми, націлені як на кінцевого споживача продукту, так і на сегмент B2B.

Зазначимо, що чай є головним експортним продуктом Шрі-Ланки. За минулий рік було продано 282,4 млн кг, при цьому загальний дохід склав $1,43 млрд.