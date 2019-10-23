Держгеокадастр відкрив дані про земельні ділянки

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру почала оприлюднювати висновки про розгляд проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

Про це повідомляє БІЗНЕС з псиланням пресслужбу органу.

Інформація доступна за посиланням і оновлюватиметься автоматично один раз на добу.

Відвідувачам доступна інформація про дату реєстрації, реєстраційний номер проекту та його розробника, територіальний орган Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки, статус розгляду проєкту, дату, номер та тип висновку, а також прізвище експерта територіального органу Держгеокадастру, що видав висновок.

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Крім того, завдяки системі буде можливість переглянути деперсоналізовані висновки про розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Також функціонал дозволяє здійснювати пошук за вибраним параметром, зокрема за регіоном, типом або статусом висновку.

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