Уряд звільнив очільників Держпродспоживслужби, "Аграрного фонду" та "Укрспирту"

Кабінет міністрів звільнив з посади голову Держпродспоживслужби Володимира Лапу та його першого заступника Андрія Жука.

Про це Лапа повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Дякую Олексію Гончаруку та Тимофію Милованову за правильне та своєчасне рішення! Дякую друзям за підтримку, недругам — за стимули для самовдосконалення, ви всі просто чудові!", — написав чиновник.

Лапа був звільнений за власним бажанням. Тимчасово виконуючою обов`язки голови Держслужби призначено Ольгу Шевченко.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов також повідомив, що уряд звільнив голову правління ПАТ "Аграрний фонд" Андрія Радченка. Невдовзі планується оголосили конкурс на цю посаду.

Крім того, було припинено повноваження чинного виконуючого обов`язки "Укрспирту". Тимчасово держпідприємство очолить радник Милованова Сергій Блескун.

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