Власник UKRAVIT закликає Зеленського і СБУ припинити свавілля чиновників, які "вибивають" хабарі з бізнесу

Власник групи компаній UKRAVIT, засновник Науково-дослідного центру Інституту здоров’я рослин і співінвестор БІЗНЕС 100 Віталій Ільченко звернувся до президента Володимира Зеленського, голови Служби Безпеки України Івана Баканова та генерального прокурора України Руслана Рябошапки з проханням припинити свавілля чиновників по відношенню до бізнесу.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Йдеться про те, що у 2017 році, коли група компаній запускала нові цехи у Черкасах, їй довелося пройшли через всі бюрократичні процедури для — отримати дозволи на проєктування, на початок будівництва і введення їх в експлуатацію. Врешті-решт UKRAVIT отримала свідоцтва на право власності.

"І що відбувається далі ...Дяченко Валентин Васильович, який на той час був начальником управління архітектурно-будівельного контролю міськвиконкому Черкас, захотів поспілкуватись зі мною. І при зустрічі повідомив, що я повинен заплатити певну суму грошей. І це не плата за допомогу (бо фактично всі дозвільні документи ми отримували через Київ, що ще більше відбиває бажання будувати і відкривати підприємства ), а це плата за можливість не втратити отримані документи. Він погрожував, що у разі неприйняття його умов спільно з МНС (пожежна інспекція) ініціювати перевірку і скасувати всі наші дозвільні документи по цих об’єктах. Такий собі рекетир! І, до речі, всі підприємці в Черкасах платили ці хабарі, але жоден не наважувався боротися з цим беззаконням і свавіллям бандитів при владі", — написав Ільченко.

Він повідомив, що тоді звернувся до Генпрокуратури із заявою про вимагання Дяченком неправомірної вигоди. Згодом представники СБУ затримали підозрюваного. "І що ви думаєте — це яскравий фінал цієї історії?! Далі справа переходить до суду (місто Черкаси). І я як свідок мусив останні три роки їздити на засідання, які постійно переносились чи скасовувались. І як ви гадаєте закінчилась ця історія?! Це просто феєричне рішення нашої судової системи!!! І це все свавілля фінансується зі сплачених нами податків", — висловив обурення бізнесмен.

Він зауважив, що подібні випадки в Україні відбуваються щодня і тому вирішив звернутися до керівництва держави через ці кричущі факти. "Нажаль бізнес здебільшого платить хабарі, не бажаючи боротись з беззаконням! Як представник українського бізнесу, як громадянин України вимагаю негайно втрутитись в цю ганебну ситуацію! Такі хабарники, як Дяченко Валентин Васильович, не мають жодного права займати керівні посади!!! А стосовно нашої судової системи і верховенства права — про які іноземні інвестиції ми можемо говорити?!", — підсумував Ільченко.





Нагадаємо, у 2017 році правоохоронці затримали тодішнього начальника управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради Валентина Дяченка на хабарі в розмірі 40 тис. грн. За отримані кошти посадовець обіцяв недопущення додаткових перевірок об’єктів будівництва, зданих в експлуатацію.

Тоді чиновник був відсторонений від посади, а суд відправив його під домашній арешт. Вже у березні 2018 року Дяченко повернувся на свою посаду. Термін його відсторонення від посади збіг 4 березня і не був продовжений судом.

У серпні 2018 року міський голова Черкас Анатолій Бондаренко звільнив Дяченка. Проте 22 жовтня 2019 року ЗМІ повідомили, що суд знову поновив чиновника на посаді.

Довідка: Група компаній UKRAVIT займається виробництвом і продажем пестицидів, добрив з мікроелементами, засобів для знищення гризунів та побутових комах.