"Ми не хочемо гратися у популізм": Уряд обрав консервативний сценарій розвитку економіки

Про це сьогодні на брифінгу повідомив прем`єрміністр Олексій Гончарук, інформує БІЗНЕС.

За його словами, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства розглядало два сценарії розвитку економіки: консервативний передбачає зростання ВВП у 2020 році на 3,7%, у 2021 році — на 3,8%, у 2022 році — на 4,1%; оптимістичний — на 4,8%, 5,5% і 6,5%, відповідно.

"Ми подивилися тверезо на ці два сценарії і вибрали, звичайно, консервативний, щоб обережніше планувати державні фінанси. Чому дуже важливо не роздувати витратну частину бюджету і не обіцяти людям захмарні виплати, зобов`язання, з якими держава все одно не зможе справитися? Ми не хочемо гратися у цей популізм. Консервативний сценарій передбачає розвиток економіки у наступному році на 3,7%, і саме на ньому ми будемо будувати витратну частину бюджету", — заявив Гончарук.

Він наголосив, що кардинальною відмінністю консервативного сценарію від оптимістичного є боротьба з корупцією. "На нашу думку, якщо реально в країні буде вестися боротьба з корупцією, тобто корупціонерів будуть затримувати, вони будуть отримувати реальні строки; інвестори реально побачать, що країна змінюється, що держава буде однаково ставитися до всіх, навіть великих бізнесменів, не зважаючи на їхню історію...то українська економіка може реально зростати на 4,7% у наступному році. Це реалістичний прогноз", — вважає очільник уряду. При цьому він зазначив, що для цього необхідна синхронна робота всіх органів державної влади, правоохоронців, судів.

Нагадаємо, 10 жовтня в Мінекономіки повідомили, що в оновленому макропрогнозі зберегли два сценарії зростання економіки в 2020 році.