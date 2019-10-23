"Це велике перебільшення": Глава Dragon Capital відповів на закиди про "агентів Сороса"

Про це повідомив гендиректор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала у інтерв'ю Liga.net, інформує БІЗНЕС.

"У нас не особисто Сорос партнер, а Soros Fund Management. Ми познайомилися в 2014-му, а в 2015-му вони вклали в наш новий фонд Dragon Capital New Ukraine Fund, десь третину від усього капіталу. Крім цього фонду у нас ще п’ять подібних фондів з іноземними інвесторами. тобто в підсумку гроші фонду Сороса до всіх наших активів займають до 5%. Так що називати нас "агентами Сороса" — це дуже сильне перебільшення", — сказав Фіала.

Він наголосив, що фонд Сороса сам вийшов на Dragon Capital, бо зацікавився Україною. "Хтось їм порекомендував поспілкуватися саме з нами. Спочатку зустрілися в Києві, поспілкувалися. Потім зустрілися в Нью-Йорку, розповіли їм про можливості в Україні. Домовилися створити фонд, в який вкладаємо кошти в рівних частках — 30% на 30%", — сказав власник компанії, додавши, що це був фонд на $100 млн.

Нагадаємо, 10 жовтня під час пресматафону президент Володимир Зеленський розкритикував видання "Новое время" за те, що ним володіє не український інвестор. Президент заявив, що ЗМІ в Україні "повинні бути незалежними і українськими", коментуючи наявність чеського громадянства у Томаша Фіали, власника компанії Dragon Capital, яка є інвестором видавничого дому Медіа-ДК (видання НВ, сайт NV.ua, і Радіо НВ). Зеленський також сказав, що Dragon Capital купувала активи оточення Януковича.