Названо ТОП-20 транспортних компаній України за виручкою

ТОП-20 підприємств, що мають вид діяльності "Наземний і трубопровідний транспорт", найчастіше зареєстровані у Києві і в середньому досить молоді.

До таких висновків дійшли аналітики системи з перевірки контрагентів YouControl у своєму дослідженні, інформує БІЗНЕС.

Аналітики проаналізували дані щодо виручки компаній за 2018 рік і визначили ТОП-20 лідерів ринку за КВЕДом "Наземний і трубопровідний транспорт". Зазначається, що загалом в Україні на транспортну галузь 2018 року припадало 6,4% національного ВВП.

"Цікаво, що виручка лідерів переліку в сотню разів обганяє тих, що знаходиться в другому десятку переліку", — йдеться у дослідженні.

ТОП-20 компаній наземного та трубопровідного транспорту за виручкою 2018 року:

Найменше серед двадцятки підприємств, родом із 90-х – їх лише чотири. Дев`ять з 20-ти компаній працюють на ринку із 2000-х, а 7 – взагалі новачки із 2010-х років. Наймолодшій ТОВ "Буд-центр Зеніт" всього рік та 10 місяців.

Згідно з даними дослідження, більшість підприємств зареєстровані у столиці, але частина має підрозділи й у інших містах (Полтава, Харків, Тернопіль, Львів, Дніпро, Херсон, Одеса).

Серед ТОП-20 транспортних компаній немає великого різноманіття за напрямками діяльності, однак ті категорії, які вони представляють, мають принципово різні завдання.

Так, 9 підприємств мають КВЕД "Вантажний автомобільний транспорт", 5 – "Вантажний залізничний транспорт", 3 – "Трубопровідний транспорт", 3 – "Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення".

Лідерами ренкінгу компаній наземного транспорту стали природні монополісти, історія формування яких сягає часів УРСР.

"Такі "монстри" досі не приватизованого українського транспортного бізнесу як "Укрзалізниця", "Київпастранс" чи Київський та Харківський метрополітени здатні генерувати максимальну виручку винятково завдяки наявній ринковій владі на базі максимально можливого пасажиропотоку, доступом до якого держава неохоче ділиться з ринковими структурами", – зазначають аналітики.

Частина лідерів ренкінгу також має ознаки монопольного становища. Вона володіє доступом до унікальних активів у вигляді трубопроводів, якими транспортується нафта, газ або аміак.

Важливою рисою, яка об’єднує більшість виявлених транспортних гігантів, аналітики назвали високу зарегульованість та концентрацію ринків, на яких вони діють, а також високі бар’єри для входу для нових конкурентів. "Тож ті рідкісні приватні автотранспортні компанії в ТОПі, створені власниками "з нуля”, а не на базі приватизованого раніше державного майна в буремні 90-ті, заслуговують на визнання як справжні ефективні компанії. Вони зуміли досягти висот на висококонкурентному ринку", – пояснюють експерти YouControl.

Зазначається, що двадцятка компаній є потужною в розрізі ринку, і здебільшого фінансово стабільна. 12 підприємств із ТОП-20 має показник FinScore (індекс фінансової стійкості від YouControl) – А чи В, що є позитивним результатом. Водночас, шість компаній мають FinScore С, а дві – взагалі D (дуже низький рівень).

Свою виручку компанії генерували, зокрема, завдяки участі у державних закупівлях. Так, 9 із 20 вигравали тендери, причому, наприклад, "Укрзалізниця таким чином отримала понад 1,4 млрд грн. Також 8 підприємств минулого року займалися експортом, обсяги якого варіювалися від кількох сотень тисяч гривень до 600 млн грн у різних компаній.