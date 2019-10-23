Експерти ініціюють діалог з урядом щодо примусового переведення бізнесу на безготівкові розрахунки

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням сайт платформи.

Йдеться про проєкт постанови уряду "Про затвердження вимог до суб’єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги)".

Експерти зауважили, що ринок регулює безготівкові операції та безконтактну платіжну інфраструктуру у оптимальний спосіб, у цих відносинах відсутні "вади ринку" і вони не потребують втручання держави.

"За даними Національного банку України, у 2018 році збереглися позитивні тренди розвитку безготівкових операцій та безконтактної платіжної інфраструктури. Кількість безготівкових операцій у 2018 році зросла майже на 33,0% у порівнянні з 2017 роком і становила 3,1 млрд шт, а обсяг – на 55,4% та досяг 1297 млрд грн. Частка обсягу безготівкових операцій із використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за підсумками 2018 року досягла 45,1%. Такий позитивний тренд пов’язаний зі стабільним підвищенням попиту на безготівкові операції серед українців та популяризацією інноваційних фінансових сервісів", – зазналили екперти.

На їхню думку, запропоноване регулювання має значний від’ємний баланс вигід/витрат та не несе суспільної користі. "Сукупні витрати для суб’єктів господарювання будуть складати від 7,2 до 15,6 млрд грн на рік. В той же час зменшення витрат держави на підтримку готівкового обігу за розрахунками авторів аналізу регуляторного впливу складатимуть 1,32 млрд грн на рік", – кажуть вони.

Експерти закликають провести обговорення проэкту постанови та напрацювати пропозиції, які б сприяли подальшому добровільному розширенню сфери застосування безготівкових розрахунків за продажі товарів та послуг.

Нагадаємо, 9 жовтня Мінекономрозвитку оприлюднило проєкт постанови КМУ "Про затвердження вимог до суб’єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги)". Проєктом постанови пропонується зобов’язати суб’єктів господарювання надавати можливість здійснювати оплату за придбані товари чи послуги електронними платіжними засобами (POS-термінали). При цьому підприємці повинні забезпечувати здійснення такої оплати з використанням не менше 3 платіжних систем, однією з яких є багатоемітентна платіжна система, платіжною організацією якої є резидент України.