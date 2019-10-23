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Суд Лондона зобов`язав Коломойського і Боголюбова сплатити витрати "ПриватБанку"

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Апеляційний суд Лондона зобов'язав Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та інших відповідачів до 12 листопада поточного року сплатити "ПриватБанку" 10,9 млн фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу банку.

"Відповідачів зобов'язали повернути проміжну виплату витрат, сплачену банком, за рішенням суду першої інстанції в минулому році. Банк повинен отримати 4 млн фунтів стерлінгів від пана Коломойського, 2 млн фунтів стерлінгів від пана Боголюбова і 1,5 млн фунтів стерлінгів від корпоративних відповідачів", — повідомили в "Приватбанку".

Крім того, відповідачі повинні сплатити витрати банку за слухання справи в 2018 році суддею Фанкортом, і кошти, витрачені на апеляцію. У "ПриватБанку" зазначають, що для визначення загальної суми витрат знадобиться час. "Поки вони повинні сплатити 3,4 млн фунтів стерлінгів до 12 листопада", — уточнюють в фінустанові.

Нагадаємо:

  • 15 жовтня Апеляційний суд Лондона і Уельсу задовольнив скаргу "ПриватБанку" на рішення першої інстанції про невідповідність юрисдикції позову держбанку до колишніх власників.
  • 17 жовтня Господарський суд Києва призупинив розгляд позову колишніх акціонерів "ПриватБанку" Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd. про визнання недійсним договору про викуп банку Міністерством фінансів 21 грудня 2016 року.
Приватбанк Ігор Коломойський суд лондон