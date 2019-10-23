Нідерланди – головний імпортер української агропродукції

Про це сказав посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов в інтерв`ю "Укрінформу", повідомляє БІЗНЕС.

"Нідерланди є дуже потужним партнером України в сфері торгівлі та інвестицій. Близько 7 мільярдів уже інвестовано в економіку України. Багато успішних проєктів. Багато і великих, і малих нідерландських компаній працюють в Україні. Це і всесвітньо відомі Royal Dutch Shell, це і Unilever, і багато сімейних компаній, насамперед, в аграрному секторі", – наголосив Ченцов.

Також він зазначив, що нідерландські фермери в Україні можуть отримати в управління досить великі ділянки землі, якщо порівнювати з їхніми можливостями на батьківщині. "Це дуже привабливий сектор для Нідерландів, тобто це не просто торгівля збіжжям чи такими продуктами як соняшникова олія. Ми бачимо все більше прикладів більш глибокої переробки. Тобто ми поступово рухаємося в напрямі справжньої економічної інтеграції. Я часто використовую приклад нідерландського молока і молочних продуктів, якими тут дуже пишаються. Нідерландських корів годують високоякісними кормами, виготовленими в Україні або з української сировини", – пояснив посол.

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За його словами, Україна поступово рухається в напрямку справжньої економічної інтеграції. "За іронією долі Нідерланди, де відбувся сумнозвісний референдум щодо нашої Угоди про асоціацію з Європейським союзом, стали імпортером номер один української сільськогосподарської продукції", – сказав Ченцов.

Він також зазначив, що є багато нових спільних проєктів, зокрема, йдеться про ІТ-технології, впровадження проєктів у сфері розвитку внутрішніх водних шляхів, портового господарства, безпеки дорожнього руху, розвитку велодоріг, управлінні відходами.

Крім того, посол повідомив, що для України дуже актуальна активізація судноплавства по Дніпру, зокрема, у контексті великого проєкту Міжнародний водний шлях (МВШ) E40. "Це поєднання власне Чорного, Балтійського морів через Дніпро, Прип’ять, Віслу. І саме тут Нідерланди можуть надати підтримку для реалізації цього проєкту і поділитися своїми напрацюваннями з таких питань. І це все – в контексті впровадження Smart city, як у столиці, так і в обласних центрах, у малих містах. У нас є конкретна пропозиція від нідерландського агентства статистики. Ця структура має передовий досвід із розвитку концепції Smart city з використанням великих даних. Україна може здійснити завдяки таким рішенням технологічний стрибок, забезпечивши нову якість життя для громадян", – розповів він.

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