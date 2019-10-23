В Україні влаштують перевірки нелегальних АЗС

Міністерство енергетики та охорони середовища України ініціює створення робочих груп на рівні обласних державних адміністрацій для перевірок і ліквідації незаконних АЗС.

Відповідне звернення Міненерго адресувало всім ОДА, інформує БІЗНЕС з посиланням на Нафтогазову асоціацію України.

До складу робочих груп будуть включені представники Нацполіції, Державної податкової служби, Держпраці, ДСНС, місцевих державних екологічних інспекцій, ДАБІ та органів місцевого самоврядування.

Головне завдання робочих груп — ліквідація нелегального обігу та нелегальної торгівлі нафтопродуктами в усіх їх проявах. Вони матимуть право ініціювати проведення перевірок, застосовувати санкції у разі виявлення незаконної торгівлі нафтопродуктами.

Також регіональним адміністраціям доручено створити прямі телефонні лінії для належної взаємодії ОДА з мешканцями областей для оперативного розгляду звернень з питань нелегального функціонування АЗС.

Про кількість виявлених правопорушень та притягнення винних до відповідальності ОДА звітуватимуть перед Міненерго щомісяця.

Повідомляється, що такі робочі групи вже працюють у Рівенській та Херсонській областях. Найближчим часом таку групу планується створити у Запорізькій області.

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