Nike очолить топ-менеджер PayPal

Головний виконавчий директор Nike Inc. Марк Паркер йде у відставку після 13 років роботи.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на офіційний реліз компанії.

Паркер залишиться в Nike в якості виконавчого голови ради директорів, а новим CEO з 13 січня 2020 року стане 59-річний топ-менеджер PayPal Джон Донахью.

Донахью є членом правління Nike з 2014 року. Він також є президентом і генеральним директором ServiceNow, американської компанії хмарних обчислень, і головою PayPal Holdings. До роботи в ServiceNow Донахью був президентом і головним виконавчим директором eBay з 2008 по 2015 рік, а також міжнародним керуючим директором Bain&Co. з 1999 по 2005 рік.

"Я радий, що Джон приєднається до нашої команди. Його досвід в цифровій комерції, технологіях, глобальній стратегії і лідерство в поєднанні з його міцними відносинами з брендом роблять його ідеальною кандидатурою для прискорення нашої цифрової трансформації та побудови позитивного взаємозв'язку з нашими споживачами", – зазначив Паркер.

Нагадаємо, у липні 2019 року Нацбанк України звинуватив керівництво регіонального офісу PayPal у Польщі у навмисному затягуванні процесу виходу компанії на ринок України.