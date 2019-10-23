Україна хоче створювати та експортувати свій ІТ-продукт

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує створювати свій ІТ-продукт і продавати його у світі.
Про це він сказав під час зустрічі з керівництвом Японської асоціації нової економіки (JANE), інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Зеленський наголосив, що ІТ-сектор є одним з найбільш динамічних в Україні. У планах влади – вдосконалити правове поле України та систему оподаткування у галузі ІТ, а також розбудувати національну інноваційну систему.
"Плануємо розвиток інноваційної інфраструктури шляхом відкриття бізнес-інкубаторів, акселераторів та інноваційних платформ, відкриття знакових R&D-центрів світових корпорацій, створення інноваційних чи стартап-платформ у закладах вищої освіти", – розповів президент.
Читайте також:
The Детектор: Що робить влада для бізнесу
Андрій Максимець: За діджиталізацією — майбутнє
Японські бізнесмени зацікавилися, зокрема, проєктом "Держава у смартфоні". Зеленський наголосив, що реформа з діджиталізації перебуває на його особистому контролі.
Глава держави також заявив про прагнення України створювати конкурентний ІТ-продукт. "У західному світі наших ІТ-фахівців сприймають як дешеву робочу силу. Для нас важливо це змінити. Ми хочемо створювати ІТ-продукт і продавати його у світі", – сказав він.
Нагадаємо:
- У липні 2019 року китайські інвестори висловили зацікавленість в реалізації інфраструктурних та ІТ-проєктів в Україні.
- Представники американського бізнесу серед головних проблем роботи в Україні назвали обшуки в ІТ-компаніях та оподаткування в ІТ-галузі.