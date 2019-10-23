На Рівненщині запускають виробництво автобусів (ФОТО)

Запуск серійного виробництва атобусів "Іква" на автозаводі у селі Тараканів на Рівненщині планують наприкінці року.



Автобус, зібраний ТОВ "Рівненський автозавод", нині перебуває на етапі сертифікації. Після її завершення підприємство планує запустити серійне виробництво транспортних засобів, інформує БІЗНЕС із посиланням на сайт Рівненської ОДА.

"Іква" на 50% український: інтер'єр, екстер'єр, окремі деталі й комплектуючі транспортного засобу виготовляються у Львові, Сумах, Черкасах, Києві тощо. Розробка, дизайн, конструкторська документація — виконані ТОВ "Рівненський автозавод". Базове шасі автобуса — від компанії IVECO.

Вартість автобуса "Іква" становитиме $120 тиc. Для прикладу, автобуси такої ж місткості за кордоном вартують біля 170-180 тис. євро.

У базі патентів України йдеться, що міжміський автобус має кузов вагонного типу, передній керований і задній ведучий мости, кондиціонер, який встановили на задній частині даху кузова автобуса, багажний відсіки у задній частині кузова та у лівій і правій боковинах, чотирирядне планування пасажирського салону.

Автобус має довжину 8220 мм, ширину 2350 мм і висоту 2900 мм (з кондиціонером —3075 мм). Колісна база дорівнює 4750 мм. В основі автобуса — шасі IVECO Daily 70C17 з 3,0-літровим турбодизелем в 170 л. с. стандарту Євро 5. Повна маса —7200 кг. Салон має 27 + 1 місць для сидіння.

Запуск серійного виробництва попередньо планують вже наприкінці 2019 року.

Нагадаємо, китайська компанія Skywell запустить в Україні виробництво електричних автобусів.