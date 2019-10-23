Зеленський хоче знищити монополію на виробництво спирту

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію державної монополії на виробництво спирту з 1 січня 2020 року.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зазначається, що протягом останніх 10 років виробництво легального харчового спирту в Україні скоротилося в 4 рази, тоді як частка його тіньового обороту зросла з 10% в 2007 році до 55% у 2019 році.

"Тому цей проєкт закону покликаний скасувати державну монополію на виробництво спирту та сприяти детінізації ринку спирту і лікеро-горілчаної продукції", — зауважили в Офісі.

Відповідно до законопроєкту, суб'єкти господарювання будь-якої форми власності зможуть виробляти спирт за умови отримання відповідної ліцензії. Також ліцензія буде потрібна для оптової торгівлі харчовим спиртом.

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Оптову торгівлю етиловим спиртом для медичних і ветеринарних цілей зможуть здійснювати установи охорони здоров'я та суб'єкти господарювання зооветеринарного постачання незалежно від форми власності за наявності ліцензії.

Крім того, з метою захисту вітчизняного товаровиробника законопроектом передбачено, що імпорт спирту до 1 січня 2022 зможуть здійснювати тільки уповноважені Кабінетом міністрів державні підприємства.

Автори ініціативи переконані, що це забезпечить становлення в Україні цивілізованого конкурентного ринку спирту та лікеро-горілчаних виробів.

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