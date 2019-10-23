Зеленський хоче знищити монополію на виробництво спирту

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію державної монополії на виробництво спирту з 1 січня 2020 року.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Зазначається, що протягом останніх 10 років виробництво легального харчового спирту в Україні скоротилося в 4 рази, тоді як частка його тіньового обороту зросла з 10% в 2007 році до 55% у 2019 році.
"Тому цей проєкт закону покликаний скасувати державну монополію на виробництво спирту та сприяти детінізації ринку спирту і лікеро-горілчаної продукції", — зауважили в Офісі.
Відповідно до законопроєкту, суб'єкти господарювання будь-якої форми власності зможуть виробляти спирт за умови отримання відповідної ліцензії. Також ліцензія буде потрібна для оптової торгівлі харчовим спиртом.
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Оптову торгівлю етиловим спиртом для медичних і ветеринарних цілей зможуть здійснювати установи охорони здоров'я та суб'єкти господарювання зооветеринарного постачання незалежно від форми власності за наявності ліцензії.
Крім того, з метою захисту вітчизняного товаровиробника законопроектом передбачено, що імпорт спирту до 1 січня 2022 зможуть здійснювати тільки уповноважені Кабінетом міністрів державні підприємства.
Автори ініціативи переконані, що це забезпечить становлення в Україні цивілізованого конкурентного ринку спирту та лікеро-горілчаних виробів.
Нагадаємо:
- Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства анонсувало скасування державної монополії на виробництво спирту з 1 січня 2020 року.
- 10 жовтня міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов повідомив, що держпідприємство "Укрспирт" планують передати на приватизацію. У міністерстві підрахували, що приватизація "Укрспирту" дозволить залучити до держбюджету 6-7 млрд грн.
- 22 жовтня в Мінекономіки повідомили, що в Україні протягом місяця планується провести незалежний аудит всіх спиртових заводів.