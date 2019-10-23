Митниця знайшла новий спосіб боротьби з "сірим" імпортом

У Державній митній службі (ДМС) планують створити електронний реєстр одержувачів і відправників гуманітарної допомоги.
Про це повідомив глава служби Максим Нефьодов у Facebook, інформує БІЗНЕС.
За його словами, в Україну сірий імпорт часто потрапляє саме під виглядом гуманітарної допомоги. "Везете, буцімто, секондхенд для дитбудинків, а насправді — нові брендові речі, які геть не відповідають тому, на що даний дозвіл. Ось подібну партію затримали минулого тижня на Ягодині. Покарання — конфіскація і штраф 100% вартості", — зазначив Нефьодов.
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Він повідомив, що щодо електронного реєстру одержувачів вже є домовленість з міністром соціальної політики Юлією Соколовською. Згідно з домовленістю, нова митниця забере на себе питання дозволів на ввезення гуманітарної допомоги. Реєстр допоможе робити звірки з іншими країнами, чи не виїхала партія звідти як комерційна.
Нагадаємо, у Державній митній службі (ДМС) розробили законопроєкт, який передбачає криміналізацію нелегального ввезення підакцизних товарів.