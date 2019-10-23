В Україні хочуть ліквідувати сплячі ФОПи

Проєкт закону розміщений на сайті парламенту, інформує БІЗНЕС.

Ініціаторами документу "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо повноважень з припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців" виступила група депутатів фракції "Слуга народу".

Законопроєкт розширює функції контролюючих органів, визначених Податковим кодексом України. Вони зможуть запускати процедуру ліквідації ФОП у разі припинення господарської діяльності та несплати податків і зборів понад 6 місяців. Для цього буде потрібно звернутися до державного реєстратора з відповідною заявою.

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У пояснювальній записці зазначається, що така ініціатива дозволить зменшити навантаження з обліку і контролю сплячих ФОП. За підрахунками Opendatabot, такі фізособи-підприємці заборгували податків на 2 млрд грн.

До 2017 року ФОП, які не вели господарську діяльність, не платили єдиний соціальний внесок. У зв'язку з цим, на піку кількість "сплячих" ФОП, за оцінками Мінсоцполітики, досягала 800 000.

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