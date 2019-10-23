В Україні хочуть ліквідувати сплячі ФОПи

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 2274, яким пропонують дозволити податковим органам ліквідовувати сплячих фізичних осіб-підприємців.
Проєкт закону розміщений на сайті парламенту, інформує БІЗНЕС.
Ініціаторами документу "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо повноважень з припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців" виступила група депутатів фракції "Слуга народу".
Законопроєкт розширює функції контролюючих органів, визначених Податковим кодексом України. Вони зможуть запускати процедуру ліквідації ФОП у разі припинення господарської діяльності та несплати податків і зборів понад 6 місяців. Для цього буде потрібно звернутися до державного реєстратора з відповідною заявою.
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У пояснювальній записці зазначається, що така ініціатива дозволить зменшити навантаження з обліку і контролю сплячих ФОП. За підрахунками Opendatabot, такі фізособи-підприємці заборгували податків на 2 млрд грн.
До 2017 року ФОП, які не вели господарську діяльність, не платили єдиний соціальний внесок. У зв'язку з цим, на піку кількість "сплячих" ФОП, за оцінками Мінсоцполітики, досягала 800 000.
Нагадаємо:
- З 1 січня 2017 року ФОП і самозайняті особи, які не одержують дохід від підприємницької діяльності, зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок на рівні мінімального страхового внеску за місяць (в 2019 році — 918,06 грн щомісячно).
- У травні 2019 року Данило Гетманцев заявив про намір розробити законопроєкт щодо звільнення непрацюючих ФОП від сплати ЄСВ.
- 1 жовтня прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що фізичним особам підприємцям не потрібно переживати щодо подальших дій уряду. Однак він пригрозив великому та середньому бізнесу, який відкриває велику кількість ФОПів, щоб платити менше податків.
- Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев запропонував збільшити ліміт для третьої групи платників податків.
- 4 жовтня у Верховній Раді створили міжфракційне об'єднання "За ФОП", до якого увійшли представники всіх фракцій і груп.
- 7 жовтня у Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують закривати сплячі ФОПи без штрафів за несплату ЄСВ.