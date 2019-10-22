Купівельна спроможність українців найнижча в Європі – дослідження

Про це свідчать результати дослідження компанії GfK, інформує БІЗНЕС.

Так, після сплати обов'язкових платежів європейці в середньому витрачають 14 739 євро на людину в рік, тоді як українці – всього 1830 євро. Це в 37 разів менше, ніж в середньому витрачає мешканець Ліхтенштейну, який очолив рейтинг. "Україна посідає останнє місце з купівельною спроможністю на душу населення в розмірі 1830 євро", – йдеться в дослідженні.

Зазначається, що 16 досліджуваних країн мають купівельну спроможність на душу населення вище середнього, тоді як 26 країн – нижче середнього показника по Європі.

Найвища середня купівельна спроможність зафіксована у Ліхтенштейні – 67 550 євро. Це набагато перевищує значення інших країн і більш ніж у 4,5 рази від середнього показника в Європі.

Друге і третє місця посідають, відповідно, Швейцарія – 42 067 евро і Люксембург – 35 096 евро. Найнижча купівельна спроможність – у Молдові, Косово та Україні.

За даними GfK, у 2019 році в розпорядженні європейців знаходиться трохи менше 10 трлн євро. Купівельна спроможність на душу населення зросла в цьому році приблизно на 3,5% і відповідає середньому показнику в розмірі 14 739 євро.

Дослідження GfK враховує номінальні показники без поправок на інфляцію. Дослідники розраховували дохід на душу населення після сплати податків і обов'язкових платежів та з урахуванням субсидій та інших виплат.