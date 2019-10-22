На рівних з Нью-Йорком і Сінгапуром: Дубай рекордно "виріс" у рейтингу фінансових центрів

Дубай посів 8-му позицію у рейтингу Глобального індексу фінансових центрів (GFCI), що це є найкращим результатом за всю його історію.

Про це повідомляє Український Бізнес Хаб в Арабському світі на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що вперше місто з`явилося у рейтингу 2007 року і посідало 25 місце. З того часу Дубай подолав уже 17 сходинок. "Місто є єдиним фінансовим центром регіону MEASA (Middle East and South Asia region), який потрапляє в топ-10 рейтингів і йде на рівних із такими ключовими фінансовими центрами, як Лондон, Нью-Йорк, Гонконг та Сінгапур", – зазначили в Хабі.

Шейх Мухаммед Аль Мактум, заступник правителя Дубая та президент DIFC (Dubai International Financial Centre) вважає, що такий успіх обумовлений зростанням фінансової галузі, створенням ділового та інвестиційного середовища, що конкурує з найкращими центрами у світі.

Цьогорічний рейтинг визнав переваги DIFC у 5-ти ключових моментах: ділове середовище, людський капітал, інфраструктура, розвиток фінансового сектору та репутація.

1. Надійне бізнес-середовище

Розвиток ділового середовища – чинник номер один, що впливає на глобальну конкурентоспроможність фінансових центрів, і DIFC зайняв передові позиції щодо нього. Стійка правова та регуляторна база центру залишається найзручнішою для бізнесу юрисдикцією загального права в регіоні.

2. Людський капітал і розвиток працівників

Маючи понад 24 000 професіоналів, які працюють у більш як 2200 зареєстрованих активних компаніях, DIFC складається з найбільшого та найрізноманітнішого в регіоні об’єднання працівників галузі. Академія DIFC пропонує фінансову та юридичну освіту міжнародного рівня завдяки стратегічним партнерським відносинам з 26 провідними навчальними закладами та державними структурами. На сьогодні понад 5500 випускників успішно пройшли курси та програми з питань виконавчої освіти з фінансів, бізнесу та права.

3. Інфраструктура для забезпечення сталого зростання

Доступність, транспорт та інфраструктура виявились великою перевагою DIFC та Дубаю взагалі, що дозволяє Центру розширюватися та диверсифікуватися. Зв’язок Дубая з регіоном MEASA є ще одним важливим фактором, який дозволяє організаціям безперешкодно надавати бізнес-можливості далі від Центру. У першій половині 2019 року Центр зареєстрував понад 250 нових компаній, збільшивши їх загальну кількість до 2289. У січні 2019 року DIFC підтвердив місію Дубая стати головною економічною силою на Близькому Сході.

4. Розвиток фінансового сектору

Ринок управління статками і активами DIFC склав $424 млрд у 2018 році, що еквівалентно складає приблизно 30% загального ВВП.

Основними факторами, що підтримують конкурентоспроможність центру, є спрямованість DIFC на стимулювання розвитку фінансового сектору, інвестиції в інновації, зміцнення і без того надійної екосистеми FinTech. Присутність міжнародних інституцій, підтримка уряду та різноманітність пропозицій фінансового сектору зробило DIFC осередком найбільш розвиненої екосистеми фінансових технологій в регіоні.

5. Репутаційна перевага

Дубай став визнаним лідером серед світових фінансових центрів у регіоні. Ключовими факторами, що визначають рейтинг, розглядалися інноваційна та глобальна конкурентоспроможність.

FinTech Дубая потрапила на 7-ме місце в усьому світі за економічним потенціалом, а DIFC FinTech Hive потрапив до топ-25 лабораторій фінансових інновацій за версією Global Finance, що підтверджує статус DIFC на світовій арені. Цей рейтинг ще більше підкреслює економічний потенціал регіону та високу надійність Дубая у співпраці з міжнародними організаціями, новими компаніями та лідерами фінансових технологій майбутнього для досягнення стрімкого зростання.

Наголошується, що прискорення зростання фінансового сектору Дубая є ключовим пріоритетом, узгодженим із 50-річним статутом, встановленим шейхом Мухаммедом у січні 2019 року для подальшого розвитку економіки.

Додамо, що глобальний індекс фінансових центрів, створений 2007 року, двічі на рік дає оцінки конкурентоспроможності та рейтинги найбільших світових фінансових центрів.

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