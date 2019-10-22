У British American Tobacco назвали умову відновлення виробництва у Прилуках

Тютюнова фабрика "В.А.Т. — Прилуки", яка входить у міжнародну групу компаній British American Tobacco, готова відновити виробництво за умови, що "тютюнова" правка до закону №1049 про державне регулювання цін не набуде чинності.

Про це в інтерв'ю БІЗНЕСу розповів керівник відділу по роботі з державними органами British American Tobacco Україна Юрій Рилач.

"Багато років ми просили владу всіх рівнів створити прозору і прогнозовану податкову систему в Україні, яка б дозволяла планувати виробництво хоча б на декілька років. Після ухвалення закону про семирічний поступовий план підвищення акцизного податку у нас з’явилася надія, що інвестиційний клімат в країні покращиться. Але зараз ми знову повертаємося до часів, коли ми не можемо планувати навіть на місяць наперед. Коли у п’ятницю ввечері без обговорення, з порушенням усіх норм права, приймаються зміни до законодавства і запроваджується, по суті, ручне керування економікою", — зазначив Рилач.

Він наголосив, що існує єдина умова для відновлення виробництва на фабриці. "Ми будемо раді відновити виробництво та повернути відчуття впевненості нашим працівникам за умови, що правка про державне регулювання цін не набуде чинності", — сказав представник компанії.

За його словами, у зв’язку із запровадженням державного регулювання через закон № 1049, тютюновиробники позбавлені можливості працювати. "Закон втручається у суто комерційні відносини виробників та підприємств оптової й роздрібної торгівлі, фактично ставлячи галузь економіки, яка представлена найбільшими платниками податків, у становище, коли ми просто не можемо визначити ціну на свою продукцію. Це протирічить засадам ринкової вільної економіки та робить наш бізнес нерентабельним. Ми не хочемо працювати у збиток, тому були вимушені зупинили фабрику на невизначений термін. Наразі працівники фабрики наказом по підприємству перебувають у режимі простою", — зазначив Рилач.

Зараз на фабриці працюють майже 500 працівників. У 2018 році підприємства групи British American Tobacco Україна сплатили більше 16,1 млрд грн податків до бюджетів всіх рівнів.

Нагадаємо: