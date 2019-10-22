Україна запровадила спецмито на електрику з Росії

Кабінет міністрів України встановив 2% мито на імпорт електроенергії з Росії.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує БІЗНЕС.
"Це вже сьогодні діє — таке мито на імпорт з РФ встановлена в розмірі 2%", — сказав Герус.
За його словами, зараз імпорт електроенергії з РФ не перевищує 1% загального обсягу споживання, і це загрожує енергобезпеці України. "Цей обсяг... у межах похибки. Якщо згадати 2015 рік, то там комерційний імпорт російської електроенергії був більше 1000 МВт. Це в 10 разів більше, ніж зараз", — сказав експерт.
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Він також зазначив, що моніторинг потоків імпортованої електроенергії в Україну продовжиться і уряд втрутиться, якщо поріг загального обсягу споживання з одного джерела перевищить 5%.
Герус також вважає, що імпорт електроенергії з Білорусі, який може зрости в 2020 році через запуск Білоруської АЕС, не вплине на діяльність українського "Енергоатому". "Міждержавний перетин Україна—Білорусь становить 900 МВт, поточна потужність імпорту — близько 300 МВт, в опалювальний сезон він може вирости, можливо, ще на 200 МВт. Новий блок АЕС — це вже в наступному році", — уточнив голова профільного комітету.
При цьому він висловив переконання, що "Енергоатом" на ринку виграє будь-яку конкуренцію, оскільки імпорт зараз йде за ціною 1,4 грн / кВт-год, що в два рази перевищує ціну "Енергоатому".
Нагадаємо:
- 3 вересня держпідприємство "Оператор ринку", що відповідає в новому оптовому енергоринку за забезпечення функціонування таких сегментів, як внутрішньодобовий ринок і ринок "на добу вперед", заявило про технічну готовність до торговельної інтеграції з ринками е/е країн Південно-Східної Європи.
- 13 вересня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що Україна планує приєднатися до європейського енергетичного ринку вже в 2025 році.
- 19 вересня Рада дозволила імпортувати електрику з Росії і Білорусі.
- На початку жовтня голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус запропонував уряду впровадити спеціальне мито на імпорт електроенергії з Росії.