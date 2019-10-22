У Херсонський морпорт планують залучити 1,4 млрд грн інвестицій

До 6 грудня поточного року приватні інвестори можуть подати свої пропозиції на консеційний конкурс.
Про це повідомив у Facebook голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, інформує БІЗНЕС.
"Херсонський морський торговельний порт передадуть у концесію на 30 років. За цей час очікується залучення інвестицій приватного партнера у розмірі 1,4 мільярда гривень. Завдяки збільшенню потужності та ефективності підприємства до бюджетів різних рівнів буде надходити близько 300 мільйонів гривень податків. Ці гроші поступатимуть, як до місцевого, так і до обласного бюджету, і можуть буди використані на розвиток місцевої інфраструктури", — написав Гусєв.
Зазначається, що 500 херсонців матимуть робочі місця.
До 6 грудня приватні інвестори можуть подати свої пропозиції.Важливо, що після завершення дії угоди приватний концесіонер передасть всі активи, навіть новостворені, знову у власність держави.
Нагадаємо:
- 14 серпня 2019 року Кабінет міністрів України затвердив умови і початок концесії морських портів "Ольвія" та "Херсон".
- 12 вересня Мінінфраструктури оголосило початок проведення конкурсів на концесію морських портів "Ольвія" (Миколаїв) та "Херсон".
- 3 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє передачу держмайна у концесію.
- Україна розраховує передати перший порт у концесію до кінця року.