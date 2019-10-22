У Херсонський морпорт планують залучити 1,4 млрд грн інвестицій

Про це повідомив у Facebook голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, інформує БІЗНЕС.

"Херсонський морський торговельний порт передадуть у концесію на 30 років. За цей час очікується залучення інвестицій приватного партнера у розмірі 1,4 мільярда гривень. Завдяки збільшенню потужності та ефективності підприємства до бюджетів різних рівнів буде надходити близько 300 мільйонів гривень податків. Ці гроші поступатимуть, як до місцевого, так і до обласного бюджету, і можуть буди використані на розвиток місцевої інфраструктури", — написав Гусєв.

Зазначається, що 500 херсонців матимуть робочі місця.

До 6 грудня приватні інвестори можуть подати свої пропозиції.Важливо, що після завершення дії угоди приватний концесіонер передасть всі активи, навіть новостворені, знову у власність держави.