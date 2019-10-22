Компанія Syngenta виділяє $2 млрд і визначає нові цілі для інновацій у боротьбі зі зміною клімату

Головний виконавчий директор Syngenta Ерік Фірвальд на саміті зі сталого розвитку в Нью-Йорку розповість про нову мету щодо просування на ринок щороку двох технологічних проривів.

Syngenta підтримує цілі Паризької угоди про зміни клімату, скорочуючи інтенсивність викидів вуглецю від своєї діяльності на 50 %.

Сьогодні компанія Syngenta оголосила, що протягом наступних п'яти років буде витрачено $2 мільярди, щоб допомогти фермерам підготуватися до загроз, пов'язаних зі зміною клімату, що зростають.

Інвестиції сприятимуть досягненню нової мети щодо стабільного розвитку напряму Syngenta із представлення ринку щороку принаймні двох технологічних проривів, які б сприяли зменшенню впливу сільського господарства на зміну клімату і допомагали продовольчій системі залишатися в планетарних межах.

Головний виконавчий директор Syngenta Ерік Фірвальд також оголосив, що інвестиції в дослідження і розробку для сталого сільського господарства супроводжуватимуться прагненням знизити до 2030 року інтенсивність викидів вуглецю від діяльності компанії на 50 % в рамках підтримки високих цілей Паризької угоди про зміну клімату. Серйозні наміри Syngenta були затверджені та схвалені ініціативою Science Based Targets (SBT).

"Наразі сільське господарство докладає максимум зусиль у боротьбі зі зміною клімату, — зауважив пан Фірвальд. — Syngenta прагне прискорити наші інновації, щоб віднайти кращі та лише безпечні рішення для вирішення загальної проблеми зміни клімату і втрати біорізноманіття. Це не просто слова, це реальні дії, які спрямовуватимуть фокус Syngenta на допомогу фермерам у боротьбі зі зміною клімату та зменшуватимуть частку цього сектора у викидах парникових газів у світі".

$2 мільярди підуть на програми з чітко диференційованими перевагами або проривними технологіями, які дозволять поетапно змінити стійкість сільського господарства і стосуватимуться, зокрема, використання земель, якості ґрунту та інтегрованої боротьби зі шкідниками.

У рамках багаторічної співпраці з комітетом по охороні природи компанія Syngenta розробляє стратегії з тестування нових інновацій і технологій, які можуть принести користь фермерам і сприяти покращенню екологічної ситуації. Результатами цього співробітництва мають стати покращення якості ґрунтів, підвищення ефективності використання ресурсів і рівня захисту довкілля в основних сільськогосподарських регіонах світу.

Саллі Джуелл, генеральний директор комітету по охороні природи, зазначила: "Досягнення необхідного рівня збереження потребує сміливих дій з боку приватного сектора. Слід зауважити, що у бізнесі дедалі більше усвідомлюють ризики зміни клімату й переваги сталого виробництва, з огляду на це ми вітаємо будь-яку можливість зробити свій внесок у науку і власні компетенції, щоб допомогти змінити практику ведення бізнесу. Інвестиції компанії Syngenta в інновації є важливим кроком на шляху до майбутнього, де процвітатимуть і люди, і природа".

Синтія Камміс, директор з питань пом'якшення наслідків зміни клімату в приватному секторі в Інституті світових ресурсів, один із партнерів ініціативи Science Based Targets, сказала: "Ми вітаємо компанію Syngenta з тим, що її цілі щодо скорочення викидів підтверджені ініціативою Science Based Targets. Лідерство в агропромисловому секторі має життєво важливе значення в боротьбі зі зміною клімату, і, ставлячи такі цілі, Syngenta, безперечно, обирає для себе шлях майбутнього зростання".

Дані цілі є частиною прискореного інноваційного зобов'язання Syngenta, взятого на початку цього року для вирішення проблем, з якими стикаються фермери через зміни клімату, ерозії ґрунтів і втрати біорізноманіття. Про прогрес у досягненні цих цілей буде щорічно повідомлятися і проводитиметься незалежна ревізія. Офіційне повідомлення передусім пов'язано з завершенням 150 слухань по всьому світі, метою яких було допомогти лідерам компанії визначити пріоритетні напрями для інвестицій.