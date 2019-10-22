Ще один тютюновий гігант відкликає 350 млн грн сплаченого акцизу

Компанія "JTI Україна" подала заяву до Державної фіскальної служби щодо повернення сплаченого акцизного податку на 350 мільйонів гривень у зв'язку з ухваленням законопроєкту № 1049 , який встановлює фіксовану маржу для продавців сигарет.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на "Економічну правду".

"Ми на 73% знизили виробництво у другій половині жовтня порівняно з планами. Ми відкликаємо 350 млн грн сплаченого акцизу через прийняття Верховною Радою законопроєкту щодо встановлення фіксованої торгівельної маржі на сигарети", — сказав директор з корпоративних питань і комунікацій Гінтаутас Діргела.

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За його словами, у 2018 році компанія сплатила 8,35 млрд грн акцизного податку.

Нагадаємо:

Довідка: JTI, штаб-квартира якої базується в Женеві (Швейцарія), є міжнародним підрозділом Japan Tobacco Inc, провідного виробника тютюнової продукції зі світовою часткою ринку близько 10%. Її всесвітньо відомі бренди, серед яких Winston, Camel, Sobranie, LD, Glamour, розповсюджуються у 120 країнах.

JTI об’єднує 26 тисяч співробітників у всьому світі.

Компанія "JTI Україна" входить до числа найбільших в країні. Вона об'єднує близько 1000 співробітників, які працюють в центральному офісі в Києві, регіональних офісах і на фабриці у Кременчуці. Фабрика у Кременчуці виробляє продукцію як для українського ринку, так і на експорт у майже 20 країн світу.