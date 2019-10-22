Ще один тютюновий гігант відкликає 350 млн грн сплаченого акцизу

Компанія "JTI Україна" подала заяву до Державної фіскальної служби щодо повернення сплаченого акцизного податку на 350 мільйонів гривень у зв'язку з ухваленням законопроєкту №1049, який встановлює фіксовану маржу для продавців сигарет.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на "Економічну правду".
"Ми на 73% знизили виробництво у другій половині жовтня порівняно з планами. Ми відкликаємо 350 млн грн сплаченого акцизу через прийняття Верховною Радою законопроєкту щодо встановлення фіксованої торгівельної маржі на сигарети", — сказав директор з корпоративних питань і комунікацій Гінтаутас Діргела.
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За його словами, у 2018 році компанія сплатила 8,35 млрд грн акцизного податку.
Нагадаємо:
- 4 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому два закони, якими запроваджується єдиний рахунок для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Зокрема, у Федерації роботодавців України, Українській асоціації виробників тютюнових виробів "Укртютюн" розкритикували поправку №8 до законопроєкту №1049, яка встановлює фіксовану маржу для роздрібних і оптових торговельних мереж на рівні, що значно вище діючої. На думку тютюновиробників, це призведе до зростання ціни пачки сигарет приблизно на 10 грн для кінцевого споживача.
- 8 жовтня Рада підприємців при Кабінеті міністрів України закликала президента України ветувати законопроєкт №1049.
- 9 жовтня тютюнові компанії заявили про ймовірне закриття фабрик в Україні.
- 18 жовтня тютюнова фабрика "В.А.Т. — Прилуки", яка входить у міжнародну групу компаній British American Tobacco, зупинила виробництво.
- Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського гсоподарства Тимофій Милованов заявив, що тютюнові компанії хочуть кращих умов, тому шантажують уряд.
- 21 жовтня прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що планує зібрати представників тютюнових компаній.
Довідка: JTI, штаб-квартира якої базується в Женеві (Швейцарія), є міжнародним підрозділом Japan Tobacco Inc, провідного виробника тютюнової продукції зі світовою часткою ринку близько 10%. Її всесвітньо відомі бренди, серед яких Winston, Camel, Sobranie, LD, Glamour, розповсюджуються у 120 країнах.
JTI об’єднує 26 тисяч співробітників у всьому світі.
Компанія "JTI Україна" входить до числа найбільших в країні. Вона об'єднує близько 1000 співробітників, які працюють в центральному офісі в Києві, регіональних офісах і на фабриці у Кременчуці. Фабрика у Кременчуці виробляє продукцію як для українського ринку, так і на експорт у майже 20 країн світу.