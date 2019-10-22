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Дубілет аносував масові скорочення в Держаудитслужбі

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Кабінет міністрів у рамках реформування Державної аудиторської служби (ДАС) планує скоротити кількість її працівників з 3212 до 400 людей. 

Про це у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, який координує роботу ДАС, інформує БІЗНЕС.

Він зазначив, що останні кілька тижнів проводився функціональний аудит Держаудитслужби. 

За даними Дубілета, зараз там працює 3212 людей, які отримують "небезпечно низькі зарплати". "До чого це може приводити, можете здогадатись. Кількість працівників цього органу буде скорочено до ~400...Ті працівники, що залишаються, мають бути справжніми професіоналами, що працюють за міжнародними стандартами та ризик-орієнтовними підходами, а не чіплятися до ком", — повідомив міністр. При цому він запевнив, що уряд співпрацюватиме з Держпрацею, профсоюзами та іншими сторонами, щоб не кидати людей напризволяще.

Також Дубілет зазначив, що зараз відбувається певне дублювання функцій між Держаудитом та Рахунковою палатою, а також силовими органами. У межах реформи служби планується прибрати це дублювання.

Крім того, він вважає, що великі державні компанії мають проходити аудит у приватних аудиторських компаніях "Власне, іноді зараз так і відбувається. З іншого боку, чим більше ми приватизуємо, тим менше треба проводити аудит", — додав урядовець.

Нагадаємо:

Дмитро Дубілет реформа Державна аудиторська служба