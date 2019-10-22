В Україні проведуть аудит всіх спиртзаводів

В Україні протягом місяця планується провести незалежний аудит всіх спиртових заводів, як працюючих, так і непрацюючих.

Про це сьогодні на нараді повідомив радник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства з питань "Укрспирту" Сергій Блескун, інформує БІЗНЕС.

"Пропонуємо провести швидкий аудит всіх заводів. Нам потрібно десь місяць часу...Треба прийняти рішення, що 80 заводів нам не потрібно, залишити 15", — сказав Блескун.

За його словами, за результатами аудиту планується визначити категорії спиртзаводів:

- ті, які не працюють, але можуть потенційно працювати;

- ті, які не працюють, і не здатні працювати.

На думку Блескуна, це дозволить остаточно законсервувати безперспективні заводи, щоб в майбутньому запропонувати їм покупцям, а також зламати існуючі "тіньові" схеми на спиртовому ринку.

У свою чергу, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов доручив провести цю роботу до 1 грудня поточного року.

Нагадаємо, 10 жовтня міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов повідомив, що держпідприємство "Укрспирт" планують передати на приватизацію. У міністерстві підрахували, що приватизація "Укрспирту" дозволить залучити до державного бюджету 6-7 млрд грн.