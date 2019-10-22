У Мінцифри готують законопроєкти щодо легалізації криптовалюти

Офіс ефективного регулювання спільно з Міністерством цифрової трансформації та ключовими блокчейн-асоціаціями розробляють законодавчу базу щодо легалізації криптовалюти в Україні.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Офісу.

"Криптовалюти нарешті зможуть бути легалізовані в Україні. Такі активи б’ють рекорди популярності у світі та мають величезний потенціал для економічного зростання. Передові держави вже розробили законодавство для blockchain-сфери, яка тепер працює на їхню економіку, за зрозумілими і прозорими правилами. Нарешті й Україна має шанс забезпечити законодавчу базу для розвитку ринку", — наголосили в Офісі ефективного регулювання.

Там пропонують надавати свої пропозиції до законопроєктів протягом тижня за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Після розгляду та опрацювання пропозицій, відповідні законодавчі ініцівативи будуть винесені на розгляд Верховної Ради.

В Офісі наголосили, що ці законопроєкти дозволять:

▪ Зрозумілий правовий статус криптовалюти;

▪ Зрозумілі і адекватні правила оподаткування (5% НДФЛ на вивід, 0% НДС);

▪ Можливість офіційного вести бізнес з криптою та відкрито декларувати відповідні доходи;

▪ Захист прав власності на крипту;

▪ Можливість прозорого обслуговування у банках;

▪ Токенізація активів в Україні;

▪ Боротьба з відмиванням коштів (виконання Україною вимог 5AML і директиви та рекомендації FATF).

"Це перший і дуже важливий крок на шляху легалізації ринку криптовалют", — зазначили в Офісі ефективного регулювання.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2019 року в Міністерстві цифрової трансформації заявили про намір легалізувати криптовалюту в Україні.