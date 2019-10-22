Е-контракт: в уряді ініціюють переведення договорів в електронну форму

Кабінет міністрів представив новий проєкт "Е-контракт", який об’єднує бази Держказначейства, Міністерства фінансів та платформи Prozorro.
Концепцію нового проєкту "Е-контракт", що продовжить інформаційну трансформацію у сфері публічних фінансів, презентували сьогодні міністр фінансів Оксана Маркарова, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, заступник міністра економіки Павло Кухта і керівник Державної установи "Відкриті публічні фінанси" Олександр Комареус, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Мінфіну.
"Е-контракт" передбачає переведення договорів в електронний формат. "Проєкт дозволить поєднати інформацію з баз даних Державної казначейської служби, Міністерства фінансів України (E-data – Spending – витрати бюджетних коштів), Міністерства економічного розвитку та торгівлі (Prozorro), а також спростити надання різноманітної звітності через автоматизацію частини процесів. Реалізація проєкту дасть можливість скоротити час на документообіг, значно знизити його паперову частку та запобігти виникненню помилок, спричинених "людським фактором", — зазначили у відомстві.
За словами Маркарової, після перемоги на тендері через ProZоrro ці договори можна буде відразу підписати з допомогою електронного цифрового підпису. "Це буде великий подарунок для бухгалтерів всієї країни, тому що після укладання і виграшу тендеру через ProZоrro можна буде відразу підписати ці договори", — додала міністр фінансів.
Також вона зазначила, що вже зараз створена робоча група, яка працює над проєктом, реалізація якого займе в середньому 4-6 місяців.
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