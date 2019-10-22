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Герус констатує здешевлення електроенергії на ринку

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Вже чотири дні ціна електроенергії на українському ринку є нижчою, аніж у першому півріччі 2019 року. 

Про це у Facebook повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, інформує БІЗНЕС.

"Вже 4 дні ціна електроенергії внаслідок ринкових факторів є нижчою, аніж у 1 півріччі 2019 року. Що прикметно, два із чотирьох днів – робочі. Оптова ціна у 1 півріччі = 1,62 грн. Сьогодні на 3 копійки дешевше: ціна ринку на добу наперед 1,47 грн + тариф Укренерго 0,12 грн = 1,59 грн...Фактично сьогодні кожен споживач може купити електроенергію дешевше, аніж півроку тому. Це забезпечено не адміністративним ручним втручанням держави, а посиленням конкуренції. Думаю, якщо українська компанія-немонопліст опустить ціни ще на 5-10 копійок, то весь імпорт електроенергії припиниться, як нерентабельний", – написав Герус.

За його словами, здешевлення електроенергії відбулося внаслідок збільшення виробітку (пропозиції) від Центренерго, зниження попиту внаслідок зупинки деяких крупних заводів, зниження попиту внаслідок теплої погоди та імпорту.

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Водночас Герус повідомив, що на "Бурштинському острові" (Закарпатська, Івано-Франківська та Львівська області, де мешкають 3 млн українців) електроенергія суттєво дорожча, аніж у всіх інших областях України, а одна компанія контролює 95% генерації енергоострову. "Демонополізація там наступне наше завдання. Бо від конкуренції виграє кожен українець. Ну окрім того, хто сидить на приплаті від немонополіста)", – зазначив експерт.

Він також повідомив, що загальний імпорт (Словаччина, Угорщина, Росія, Білорусь) складає біля 750 МВт, загальний експорт (Угорщина, Молдова)  600 МВт. При цьому імпорт із Росії складає 170 МВт, що на1% менше від потужності у добовий максимум нашого споживання. Герус нагадав, що імпорт із РФ обкладається митом 2%.

Крім того, за його даними, запаси вугілля на складах за тиждень виросли на 8% до 1,4 млн тон, що складає 86% від минулорічних запасів на цю ж дату. У кінці серпня запаси складали лише 50% від аналогічної дати минулого року.

 

Нагадаємо: 

Андрій Герус ринок електроенергії ціна