Герус констатує здешевлення електроенергії на ринку

Про це у Facebook повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, інформує БІЗНЕС.

"Вже 4 дні ціна електроенергії внаслідок ринкових факторів є нижчою, аніж у 1 півріччі 2019 року. Що прикметно, два із чотирьох днів – робочі. Оптова ціна у 1 півріччі = 1,62 грн. Сьогодні на 3 копійки дешевше: ціна ринку на добу наперед 1,47 грн + тариф Укренерго 0,12 грн = 1,59 грн...Фактично сьогодні кожен споживач може купити електроенергію дешевше, аніж півроку тому. Це забезпечено не адміністративним ручним втручанням держави, а посиленням конкуренції. Думаю, якщо українська компанія-немонопліст опустить ціни ще на 5-10 копійок, то весь імпорт електроенергії припиниться, як нерентабельний", – написав Герус.

За його словами, здешевлення електроенергії відбулося внаслідок збільшення виробітку (пропозиції) від Центренерго, зниження попиту внаслідок зупинки деяких крупних заводів, зниження попиту внаслідок теплої погоди та імпорту.

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Водночас Герус повідомив, що на "Бурштинському острові" (Закарпатська, Івано-Франківська та Львівська області, де мешкають 3 млн українців) електроенергія суттєво дорожча, аніж у всіх інших областях України, а одна компанія контролює 95% генерації енергоострову. "Демонополізація там – наступне наше завдання. Бо від конкуренції виграє кожен українець. Ну окрім того, хто сидить на приплаті від немонополіста)", – зазначив експерт.

Він також повідомив, що загальний імпорт (Словаччина, Угорщина, Росія, Білорусь) складає біля 750 МВт, загальний експорт (Угорщина, Молдова) – 600 МВт. При цьому імпорт із Росії складає 170 МВт, що на1% менше від потужності у добовий максимум нашого споживання. Герус нагадав, що імпорт із РФ обкладається митом 2%.

Крім того, за його даними, запаси вугілля на складах за тиждень виросли на 8% до 1,4 млн тон, що складає 86% від минулорічних запасів на цю ж дату. У кінці серпня запаси складали лише 50% від аналогічної дати минулого року.

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