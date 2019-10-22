У міжнародних партнерів немає вимог до моделі ринку землі — Милованов

Міжнародні партнери очікують, щоб ринок землі в Україні був детінізований.
Про це під час брифінгу заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, передає БІЗНЕС.
"Ми обговорювали в Вашингтоні питання ринку землі. Будь-яка модель ринку землі, наскільки ці переговори проводяться, ми не можемо відкривати всі деталі, але там немає конкретних вимог чи бажання. Це наша внутрішня справа, який саме ринок землі ми зробимо, головне – щоб наш ринок був детінізований. Тобто це те, що наші партнери очікують, чи бажають, щоб було – детінізація ринку", — наголосив Милованов.
Він додав, що сьогодні в Україні є ринок землі, але він тіньовий, фактичні покупки відбуваються через оренду.
"Головне, чим цікавились експерти — це яким чином ми забезпечимо підтримку середньому й малому фермерству, яким чином ми забезпечимо права власності людей, які сьогодні володіють землею, і яким чином ми будемо розвивати геокадастр і пов’язувати фінансування з тим, щоб воно було пов’язано з геокадастром — наприклад, щоб кредити віддавались і були відображені в геокадастрі таким чином, щоб не можна було красти землю, коли вона є в заставі, чи комусь передана, чи продана", — сказав міністр.
Милованов також додав, що можливе обмеження на продаж землі іноземцями не вплине на співпрацю з Міжнародним валютним фондом.
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