Україна наростила агроекспорт на 22%. Кукурудза та олія знову в лідерах

За результатами дев’яти місяців поточного року експорт продукції АПК з України склав $15,6 млрд, що на 22% більше ніж за аналогічний період 2018 року.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

Разом з тим, імпорт зазначеної продукції досяг рівня $3,9 млрд, що на 10% більше ніж за дев’ять місяців минулого року. В цілому, зовнішньоторговельний баланс агропродовольчої продукції України склав $11,7 млрд, що свідчить про те, що Україна є нетто-експортером цієї продукції.

Як і попередні роки, експорт агропродукції займає вагому частину у загальній структурі торгівлі України. За січень-вересень поточного року частка агропродовольчої продукції в структурі загального експорту товарів з України склала 42,1%, тоді як у структурі імпорту — 9,6%. Якщо порівнювати з дев’ятьма місяцями 2018 року, у 2019 частка експорту продукції АПК зросла в загальній структурі експорту (з 37,1% у 2018 до 42,1% у 2019), при тому, що частка імпорту агропродовольчої продукції в загальній структурі імпорту України залишилася на тому ж рівні.

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У товарній структурі експорту найбільше зросли поставки з України продукції рослинництва — на 36% або $2,4 млрд ( за дев'ять місяців 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року). Зростання відбулося в основному за рахунок збільшення експорту кукурудзи — на $1,4 млрд або на 61%. Також на 12% або на $241 млн зріс експорт готових харчових продуктів. Найбільше по цій категорії зріс експорт макухи соняшникової (на 23% або $134,3 млн).

У товарній структурі імпорту збільшилися закупівлі продукції тваринництва – на 14% або $88,5 млн (за рахунок закупівель сирів та мороженої риби).

Також зріс імпорт продукції рослинництва – на 11% або $123,9 млн (за рахунок закупівлі фруктів та цибулі) та готових харчових продуктів – на 9% або $143,9 млн (за рахунок закупівлі тютюнової сировини та хлібобулочних виробів).

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