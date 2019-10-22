В Україні створять Асоціацію виробників стевії

До кінця року в Україні розпочне роботу Асоціація виробників стевії.

Про це повідомив кандидат сільськогосподарських наук, завідувач лабораторією Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Володимир Стефанюк в ефірі AgroFM, інформує БІЗНЕС.

"Ми зберемо всіх, хто вирощує і переробляє стевію і допоможемо їм вийти на зовнішні ринки. Це допоможе зробити якісний ривок у розвитку нішевого виробництва, адже стевію вирощують переважно дрібні фермери і їм важко почати експорт", — розповів Стефанюк.

Очікується, що це допоможе зробити якісний ривок в розвитку нішового виробництва, адже стевію вирощують переважно дрібні фермери. Їм надзвичайно важко самостійно запровадити необхідні міжнародні стандарти та пройти низку бюрократичних процедур, щоб розпочати експорт.

За словами експерта, попит на стевію дуже високий, зокрема, в Європейському Союзі. Якісне листя за кордоном готові купувати дорожче $10 тис. за тонну. На ринку Європи стевії нема, лише Іспанія використовує її для виробництва шоколаду.

"Сьогодні ми починаємо поставляти продукцію зі стевії до Ізраїлю. Також запрошує нас Китай для спільного виробництва. Вони хочуть, щоб ми приїхали зі своїми технологіями. Думаю наступного року так і буде. Також зацікавився В'єтнам", — розповів Стефанюк.

Ринок стевії в Україні він оцінює приблизно в 40 т сухого листа щорічно.