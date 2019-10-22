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Банки можуть відмовитися від співпраці з Facebook через Libra

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Банки можуть відмовитися від співпраці з соціальною мережею Facebook через запуск її криптовалюти Libra.

Про це повідомив виконавчий директор фінансового конгломерату ING Ральф Хамерс, інформує БІЗНЕС з посиланням на Finantial Times.

За його словами, банки побоюються, що нова криптовалюта буде активно використовуватися для відмивання злочинних доходів. Хамерс визнав, що з розвитком цифрових валют банкам стало складніше виконувати вимоги регуляторів з боротьби з відмиванням коштів.

У свою чергу, представник Facebook запевнив, що компанія не буде запускати проєкт, поки не отримає відповідний дозвіл.

Видання припускає, що засновник Facebook Марк Цукерберг, швидше за все, присвятить цій проблемі частину свого виступу перед Конгресом на наступному тижні.

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банки Facebook криптовалюта