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У Кабміні прогнозують падіння долара до гривні у 2020 році

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У Кабінеті міністрів прогнозують нижчу вартість долара по відношенню гривні наступого року, ніж було передбачено у проєкті бюджету на 2020 рік. 

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Сергій Ніколайчук, інформує БІЗНЕС.

"Якщо в поданому раніше на розгляд Верховної Ради проєкті держбюджету на 2020 рік показники спочатку було розраховано за курсом 28,2 грн/долар, то тепер в уряді бачать підстави до зменшення. Ми бачимо, що гривня є більш міцною через ряд фундаментальних факторів і, відповідно, у наступному році курс ми також закладаємо не на такому високому рівні, як це було у прогнозі", — сказав заступник міністра.

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В уряді також прогнозують, що до кінця наступного року рівень інфляції в Україні не перевищить 5,5%. "Міністерство економіки зараз переглядає рівень інфляції у бік зниження, наближаючи до цілей Національного банку. Як і НБУ, ми вважаємо, що наступного року інфляція знизиться до цільового коридору, ну і за споживчою інфляцією ми на кінець наступного року очікуємо 5,5%", — додав Ніколайчук.

Нагадаємо: 

прогноз Кабмін курс гривні