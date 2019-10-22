У Кабміні прогнозують падіння долара до гривні у 2020 році

У Кабінеті міністрів прогнозують нижчу вартість долара по відношенню гривні наступого року, ніж було передбачено у проєкті бюджету на 2020 рік.
Про це на брифінгу повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Сергій Ніколайчук, інформує БІЗНЕС.
"Якщо в поданому раніше на розгляд Верховної Ради проєкті держбюджету на 2020 рік показники спочатку було розраховано за курсом 28,2 грн/долар, то тепер в уряді бачать підстави до зменшення. Ми бачимо, що гривня є більш міцною через ряд фундаментальних факторів і, відповідно, у наступному році курс ми також закладаємо не на такому високому рівні, як це було у прогнозі", — сказав заступник міністра.
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В уряді також прогнозують, що до кінця наступного року рівень інфляції в Україні не перевищить 5,5%. "Міністерство економіки зараз переглядає рівень інфляції у бік зниження, наближаючи до цілей Національного банку. Як і НБУ, ми вважаємо, що наступного року інфляція знизиться до цільового коридору, ну і за споживчою інфляцією ми на кінець наступного року очікуємо 5,5%", — додав Ніколайчук.
Нагадаємо:
- У квітні 2019 року в Morgan Stanley прогнозували, що курс гривні до долара на кінець року становитиме 31 грн/$, а на кінець 2020 року — 32,5 грн/$.
- Аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings прогнозують середньорічний курс гривні в 2020 році на рівні 30,6 грн/$1.
- Згідно з прогнозом Мінфіну, в 2020 році обмінний курс гривні до долара США в Україні складе 28,2 грн/$1, у 2021 році — 29,4 /$, а в 2022 році — 30 грн/$1.
- На початку жовтня в інвестбанку Morgan Stanley спрогнозували, що до кінця 2019 року курс гривні знизиться до 26,5 грн за долар.
- МВФ покращив прогноз курсу гривні до долара на період до 2024 року.