Дві компанії Григоришина оголосили про банкрутство

Відповідні дані містяться в судовому реєстрі, інформує БІЗНЕС з посиланням на Finbalance.

Повідомляється, що 17 жовтня Господарський суд Запорізької області відкрив провадження у справі про банкрутство "Запоріжтрансформатор" з ініціативи самого підприємства.

Згідно з матеріалами суду, компанія у своїй заяві посилається на неплатоспроможність. "Наразі боржник знаходиться в стані, коли задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов'язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами", — йдеться в документі.

Станом на кінець 2018 року заборгованість "Запоріжтрансформатор" перед банками становила 8,87 млрд грн. При цьому заявлена ​​сума необоротних активів становила 2,36 млрд грн, а оборотних активів — 1,77 млрд грн.

Також повідомляється, що 18 жовтня Господарський суд Луганської області порушив провадження у справі про банкрутство ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" за заявою самого підприємства.

У 2017 році компанія повідомила про борг споживачів з окупованого Донбасу за поставлену електроенергію на суму 5 млрд грн, "ЛЕО", у свою чергу, була винна держпідприємству "Енергоринок" 5,2 млрд грн.

Обидві компанії входять до групи "Енергетичний стандарт" Костянтина Григоришина.

Довідка: Група "Енергетичний стандарт" — українська фінансово-промислова група, що здійснює діяльність у різних галузях економіки як в Україні, так і за кордоном. Основний дохід групі приносить діяльність компаній з виробництва трансформаторного обладнання та іншої продукції машинобудування, розподілу електроенергії, а також забезпечує транспортний холдинг.