МВФ перегляне макроекономічний прогноз щодо України — Милованов

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов під час брифінгу, передає БІЗНЕС.

За словами міністра, щодо макроекономічної ситуації в Україні існує 4 прогнози. "Це прогноз Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, прогноз НБУ, прогноз МВФ і прогноз Світового банку. З них публічним поки що є лише прогноз Світового банку. Свій прогноз ми подаємо у Кабмін і він буде опублікований найближчим часом , НБУ також готує і постійно оновлює свій прогноз. Загалом, Україна матиме в цих прогнозах цифру на 2020 рік - 3,5 -3,7% зростання ВВП",— зазначив Милованов.

За словами міністра, зараз світова економіка уповільнюється.

"Україна — єдина, чи одна з небагатьох країн, для якої Світовий банк передивився і підвищив економічне зростання з приблизно 3% до 3,7%. Від МВФ ми очікуємо, що буде схожий прогноз. Зараз ми погоджували свій прогноз з ними і вони підтвердили наш попередній прогноз, він буде опублікований через кілька днів після того, як ми його погодимо на Кабміні, але цифри там схожі", – зазначив Милованов.

Також міністр сказав, що на сьогодні прогноз в МВФ є трохи менший, але він сподівається, що його переглянуть."Приватно вони казали, що базували його на даних тільки першого кварталу, і тому вони хочуть додати туди дані другого, а, можливо і третього кварталу, і переглянути", — додав Милованов.

У свою чергу заступник глави відомства Сергій Ніколайчук додав, що МВФ повинен оприлюднити свій прогноз у четвер, 24 жовтня.

Ніколайчук також наголосив, що всі 4 макроекономічні прогнози щодо України передбачають ріст ВВП і прогноз міністрества теж."На наступний рік ми очікуємо прискорення зростання на 3,7%", — сказав Ніколайчук і додав, що оновлений макроекономічний прогноз буде опублікований після його затвердження на урядовому засіданні.

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