МВФ перегляне макроекономічний прогноз щодо України — Милованов

Міжнародний валютний фонд (МВФ) планує переглянути свій макроекономічний прогноз щодо України.
Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов під час брифінгу, передає БІЗНЕС.
За словами міністра, щодо макроекономічної ситуації в Україні існує 4 прогнози. "Це прогноз Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, прогноз НБУ, прогноз МВФ і прогноз Світового банку. З них публічним поки що є лише прогноз Світового банку. Свій прогноз ми подаємо у Кабмін і він буде опублікований найближчим часом , НБУ також готує і постійно оновлює свій прогноз. Загалом, Україна матиме в цих прогнозах цифру на 2020 рік - 3,5 -3,7% зростання ВВП",— зазначив Милованов.
За словами міністра, зараз світова економіка уповільнюється.
"Україна — єдина, чи одна з небагатьох країн, для якої Світовий банк передивився і підвищив економічне зростання з приблизно 3% до 3,7%. Від МВФ ми очікуємо, що буде схожий прогноз. Зараз ми погоджували свій прогноз з ними і вони підтвердили наш попередній прогноз, він буде опублікований через кілька днів після того, як ми його погодимо на Кабміні, але цифри там схожі", – зазначив Милованов.
Також міністр сказав, що на сьогодні прогноз в МВФ є трохи менший, але він сподівається, що його переглянуть."Приватно вони казали, що базували його на даних тільки першого кварталу, і тому вони хочуть додати туди дані другого, а, можливо і третього кварталу, і переглянути", — додав Милованов.
У свою чергу заступник глави відомства Сергій Ніколайчук додав, що МВФ повинен оприлюднити свій прогноз у четвер, 24 жовтня.
Ніколайчук також наголосив, що всі 4 макроекономічні прогнози щодо України передбачають ріст ВВП і прогноз міністрества теж."На наступний рік ми очікуємо прискорення зростання на 3,7%", — сказав Ніколайчук і додав, що оновлений макроекономічний прогноз буде опублікований після його затвердження на урядовому засіданні.
Нагадаємо:
- У травні 2019 року Світовий банк погіршив прогноз економічного зростання України у 2019 році з 3,5% до 2,7%. Також у Світовому банку озвучили свої головні очікування від оновленої української влади.
- 2 вересня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що у наступні п’ять років економіка України має зрости щонайменше на 40%, це не менше 5-7% щорічно. На думку очільника уряду, зростання ВВП можна забезпечити за рахунок залучення в країну іноземних інвестицій і лібералізації економіки.
- У вересні Світовий банк оновив прогноз для України. За його даними, у разі просування ключових реформ зростання економіки України може досягнути позначки 3,4% у 2020 році та 3,8% — у 2021 році.
- 15 жовтня МВФ покращив прогноз економічного зростання України.