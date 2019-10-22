Зеленський обіцяє інвесторам прозорі та однакові правила гри (ВІДЕО)

Президент Володимир Зеленський наголосив, що в Україні обов'язково будуть створені прозорі та зрозумілі правила гри для інвесторів, однакові для всіх.

Про це йдеться у офіційному відеозапрошенні глави держави, розміщеному на сторінці форуму "Re: Think. Invest in Ukraine" у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Впродовж останніх місяців ми збирали цікаві проєкти по всій країні, спілкувалися з представниками різних міст і регіонів, вивчали вже реалізовані успішні кейси. Ми шукали привабливі ідеї для інвестицій, ми їх знайшли, і 29 жовтня презентуємо їх іноземним інвесторам на форумі в Маріуполі. Чому там? Ми хочемо почати нову історію саме з такого міста, — перспективного та спраглого до змін", — зазначив Зеленський.

У відеозверненні він наголосив, що з того моменту, коли запрошував іноземних інвесторів в Україну, було проголосовано за закон про приватизацію та про концесію, “і це — тільки початок”.

"В Україні обов'язково з'явиться те, чого не було ніколи — це прозорі та зрозумілі правила гри, однакові для всіх. На форумі ми покажемо, що вже встигли зробити, та розповімо про шляхи розвитку пріоритетних для нас галузей", — пообіцяв Зеленський.

Він уточнив, що форум проводиться для іноземних та українських інвесторів. "Але я хочу, щоб ми з вами не забували: кожен громадянин повинен стати інвестором для нашої рідної країни. Мова не тільки про гроші. Інвестуйте в Україну свій час, свою енергію, свій талант та свою жагу до змін. І тоді нашими спільними зусиллями Україна стане сильною і успішною!, — закрикає президент.

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