Митниця пропонує криміналізувати контрабанду підакцизних товарів 

Про це на брифінгу повідомив голова Державної митної служби України Максим Нефьодов, інформує БІЗНЕС із посиланням на Укрінформ.

Голова відомства зазначив, що законопроєкт не лише значною мірою підвищує штрафи, але і передбачає кримінальну відповідальність, зокрема за контрабанду підакцизних товарів. "Ми пропонуємо за перше порушення стягувати від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів, звичайно, з конфіскацією товарів. Далі від 5 до 10 (тисяч неоподатковуваних мінімумів — ред.) і за контрабанду скоєну у складі організованої групи від 15 до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів", — заявив Нефьодов.

Також голова ДМС виступає за повернення митниці функцій оперативно-розшукової роботи та посилення відповідальності за контрабанду, зокрема за категорією високо маржинальних товарів. Він зазначив, що наразі незаконне переміщення товарів карається вилученням товарів і штрафом у 100% їх вартості, іноді — вилученням транспортного засобу.

"Це покарання досить серйозне і відлякує недобросовісних імпортерів. Одночасно за товарами, де маржинальність досягає сотень відсотків, варто повертати митниці повноваження на проведення розслідування, право на оперативно-розшукову діяльність, а також необхідно збільшувати фінансові санкції для відповідних порушників", — пояснив Нефьодов і додав, що йдеться про надання дозволу митниці використовувати в своїй діяльності спеціальні технічні засоби, наприклад, прослуховування.

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"Це також питання організації контрольованих постачань — коли ми ловимо "на живця". І питання проведення самою митницею оперативно-розшукової діяльності. Все це можна зробити в разі адміністративних порушень. Тому ми дуже хотіли б, щоб контрабанда підакцизних товарів була криміналізована",— сказав голова митної служби.

За його словами, якщо цей законопроєкт Кабінет міністрів України схвалить на своєму засіданні наступного тижня, то Верховна Рада України зможе ухвалити його вже до кінця цього року, або на початку наступного.

Згідно з чинним Митним кодексом України, за порушення митних правил можуть бути накладені наступні адміністративні стягнення: попередження, штраф та конфіскація товарів, або транспортних засобів, використаних для здійснення порушення.

До підакцизних товарів належать:

спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

нафтопродукти, скраплений газ;

автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли.

Нагадаємо, за даними Європейської Бізнес Асоціації, у 2018 році обсяг фальсифікованих або нелегально ввезених в Україну алкогольних напоїв склав 60% (приблизно $400 млн), кави – 40% (приблизно $25 млн), агрохімічної продукції – 25% (приблизно $200 млн), побутової техніки та електроніки по окремим категоріям від 50 до 70% ($300-400 млн).