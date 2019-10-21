В авіакатастрофі загинув ексміністр Тарас Кутовий

У Полтавській області впав гелікоптер внаслідок чого загинув колишній міністр агрополітики та продовольства Тарас Кутовий.

Про це повідомив речник МВС Артем Шевченко, інформує БІЗНЕС із посиланням на УНІАН.

"Особу загиблого встановлено. Це колишній міністр агрополітики та продовольства Тарас Кутовий", — сказав Шевченко.

Як повідомили у МВС, літак розбився о 16 год поблизу с. Тарасенкове Оржицького району. "По прибуттю було встановлено, що сталося падіння вертольоту "Робінсон - 44" , внаслідок чого загинула 1 особа. Вертоліт слідував з м. Київ до Полтавської області", — повідомили у МВС.

Начальник поліції Полтавської області Андрій Замахин повідомив, що вертоліт з ексміністром впав і розбився на території приватного домоволодіння. "Сам Кутовий раніше користувався цим вертольотом. Місце трагедії ми оточили і завтра очікуємо приїзду експертів з Києва", — сказав Замахин.

За даними поліції, загиблий сам пілотував літальний апарат.

Смерть Кутового також підтвердив колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко у Facebook.

Колеги колишнього міністра висловлюють свої співчуття з приводу його загибелі. Свої співчуття висловила народний депутат від партії “Європейська солідарність” Ірина Геращенко, ексміністр інфраструктури Володир Омелян, ексзаступниця міністра економічного розвитку і торгівлі України Наталія Микольська, колишній прем’єр-міністр Володимир Гройсман, ексміністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

Довідка. Тарас Кутовий народився у 1976 році. Кутовий був народним депутатом 7-го та 8-го скликань, а також міністром агрополітики та продовольства в уряді Володимира Гройсмана у 2016-2017 роках.